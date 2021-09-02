中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦1日表示，大陸第四季宏觀經濟可能回到接近常規的狀態。隨著經濟逐步常態化，貨幣政策也應逐步趨於正常。他指出，近期大宗商品價格上揚只是短暫現象，當經濟恢復常態後，上中下游領域仍會呈現產能普遍過剩情況。

陸媒金融界報導，劉世錦1日在2021中國國際期貨論壇上指出，2021年宏觀經濟呈前高後低態勢，第一季超高增速乃是基期因素造成，不應對統計現象出現誤判，更不意味著大陸經濟重返高增長趨勢。

他認為，宏觀政策不能急轉彎，但仍須轉彎。中長期宏觀槓桿率要逐步穩住，且應有所降低。同時要糾正過去將經濟增長主要寄託於寬鬆宏觀政策、而忽略結構性潛能的傾向。

對於市場廣泛關注的大宗商品價格上漲問題，劉世錦認為，大宗商品供需基本面並未出現根本性改變，價格上升是短期現象。近期生產者物價指數（PPI）上升只屬短暫，對於消費者物價指數（CPI）的傳導也相對有限。從中長期來看，經濟恢復常態後，上中下游領域仍將維持產能普遍過剩的格局。

劉世錦指出，本次通膨背後來自於全球流動性超級泛濫，油價、糧價等產品價格升幅較大、晶片短缺，造成上游成本逐漸向中下游產品價格傳導，使得這波通膨維持較長時間，後續仍須觀察。

另外劉世錦指出，中國要實現碳中和目標，要選擇採取低碳或零碳的綠色技術和產業體系，同時實現高生產率，力爭減碳和增長雙贏。

(時報資訊)