在大陸整頓網路巨頭的背景下，阿里巴巴逐漸放鬆對其生態帝國的控制，其與易居合資成立的天貓好房在1日正式轉換控制權，易居持股從15％增至70％成控股股東，阿里則退居幕後。

易居1日盤前公告，以15億港元認購天貓好房股份，持股從15％提升至70.23％，阿里巴巴持股則從85％降至29.77％，天貓好房也成為易居的非全資控股公司。易居港股1日股價全天走強，收盤大漲逾7％報2.36港元。

阿里巴巴與易居在2020年9月正式成立天貓好房跨足新領域，阿里按照以往掌控主導權的風格持股85％，但隨後大陸監管層整頓網路巨頭，家大業大的阿里、騰訊、美團等成為眼中釘，因此減少市場壟斷，成為這些網企的行動方針。

易居在4月底時便宣布，將全資收購阿里持有的天貓好房85％股份，而阿里則將增購易居新股成次大股東。不過1日方案變更，阿里仍手握天貓好房近三成股份，天貓好房則將斥資近25.6億港元增持易居旗下樂居、易居國際股份。根據公告，阿里有權提名天貓好房董事，且天貓好房在發新股、收購逾5億港元資產等重大事件時，仍需要得到阿里巴巴批准。

此現象反映出阿里雖放手控制權，但仍透過隱居幕後的方式給予天貓好房等合資項目支援，間接扶持阿里系生態等待整頓風波緩和。例如易居1日宣布，與阿里簽訂第二份戰略合作協議，阿里同意授予獨家權利給天貓好房旗下添璣好房，支持加強線上行銷與數位化能力。

易居董事會1日並公告，委任阿里巴巴副總裁湯興與恒大投資管理中心總經理呂沛美成為公司非執行董事。

(時報資訊)