美國氣候特使凱瑞（John Kerry）訪中行程或有重大進展，消息指出，中國計畫將2060年碳中和目標大幅提前至2050年，並承諾停止投資國際燃煤項目，未來幾周將是凱瑞氣候外交關鍵期。

凱瑞應中國邀請於8月31日抵達天津，展開為期4天的出訪行程，在此之前，他曾短暫停留東京與日本外相茂木敏充會面，雙方共識將共同督促中國降低碳排放量。華爾街日報日前引述消息人士透露，凱瑞也將藉此機會要求中國停止對國際燃煤項目的投資。

南華早報引述消息指出，凱瑞此行是聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會前的最後外交推行活動，中國有望在與其磋商後宣布，將碳中和承諾提前至2050年，才能順利在2060年時達到淨零排放目標，同時將停止國際燃煤項目投資。外媒分析，未來幾周對於氣候外交至關重要。

中國外交部發言人汪文斌1日表示，凱瑞此行將商討中美氣候變化合作，以及聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會事宜。汪文斌指出，中美在部分議題存在分歧，但在氣候變化等廣泛領域擁有共同利益。雙方應在相互尊重的基礎上保持對話溝通，展開互利合作，透過平等磋商妥善管控分歧，推動中美關係重回穩定發展的軌道。

中國目前是全球最大碳排放國，其次為美國。在新冠疫情肆虐的2020年間，中國因防疫得當，工業和經濟領先全球復甦，2020年全國碳排放量年增0.6％達98.99億噸，創下歷史新高，占全球碳排放量的比重也提升至30.7％，使各國緊盯其後續減排措施。

中國國家主席習近平首先於2020年向世界確立中國「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標。中國外交部也聲明表示，中國在「一帶一路」倡議中強調綠色發展。

國際綠色金融研究所7月公布研究顯示，中國在2021年上半年沒有為任何參與「一帶一路」倡議地區的煤炭項目提供融資或投資，創下該倡議推行以來首見。

(時報資訊)