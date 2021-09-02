傳螞蟻將在10月與國有資本合資成立新的信評公司，國資將在新公司手握高持股、比例甚至可能逾半。市場認為，這種將數據控制權交給政府的措施，也將有助於螞蟻重啟IPO。

路透1日引述知情人士指出，螞蟻最快可能在10月與國企合資成立信評機構，這將是監管層要求螞蟻整改後，國資首度大比例參股螞蟻業務的案例，大陸政府也將因此掌握螞蟻旗下逾10億用戶的信用數據。

知情人士稱，此舉將有助於螞蟻重新進行IPO，因為在螞蟻被要求整改的項目中，就包含這種讓國企在重要業務與合資公司中參股的模式。目前螞蟻正在討論合資框架，新公司註冊資本將是人民幣5億元。

路透取得的計畫顯示，浙江旅遊投資集團將是主要合資的國企，它與螞蟻集團將各自握有合資企業35％的股份。其他入股的國企還有杭州市金融投資集團、淅江電子口岸，各自持股將略高於5％。另外一家浙江民企巨頭、上市企業傳化智聯的母公司傳化集團將持股7％。

華爾街日報曾在6月底指出，螞蟻可能與國企合資成立信評機構，國有潛在股東包括一家上海金融集團。

值得注意的是，螞蟻新成立的這家機構有望成為大陸第三家個人徵信公司，由於此前兩家公司股東背景複雜，此項目有望成為螞蟻發展的助力。

大陸行動支付普及、信用卡不普遍的背景下，廣大消費者信用數據落到螞蟻、騰訊等民企手中，故監管層決定在人行徵信中心之外，在2018年3月找來螞蟻、騰訊、平安、網易等8家業者共同成立百行徵信，也反映官方削弱民企獨自發展徵信業務的意圖。而在2020年12月底，第二家機構朴道徵信成立，民企股東包括京東、小米、曠視科技等。

大陸監管層在4月公布螞蟻整改要求，其中一項重點便是「打破信息壟斷，依法持牌經營個人徵信業務」，新的數據安全法也在9月1日正式上路，約束這些網路巨頭透過數據發展。監管層要求螞蟻整改後，在6月批准螞蟻消金公司成立，股東名單中有國企中國華融的身影，但持股僅4.99％，此次國企在螞蟻業務的掌握程度將進一步加大。

(時報資訊)