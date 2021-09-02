外媒引述消息報導，日本軟銀集團（Softbank）投資的印度叫車服務業者Ola計劃透過IPO（股票首度公開上市）方式募資10億美元。據傳Ola已選定花旗集團、印度科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra）與摩根士丹利做為承銷銀行。

　美國財經媒體CNBC報導，Ola共同創辦人兼執行長阿加沃爾（Bhavish Aggarwal）透露該公司計劃於明年公開上市，但確切日期尚未確定。

　阿加沃爾表示，Ola與旗下電動車部門Ola Electric兩者皆擁有充足資本、資產負債表現穩健，兩家公司皆會在適當時機上市，但業務更為成熟的Ola將搶先一步掛牌。

　消息人士表示，Ola最快可能於今年10月提出上市申請，此次IPO可望令該公司估值升至逾80億美元。但Ola皆婉拒回應相關提問。

　Ola 7月時宣布，美國私募股權公司華平投資（Warburg Pincus）旗下子公司Plum Wood Investment與新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）搶在該公司IPO前向其投資5億美元。

　Ola多數業務集中於印度，但該公司在英國、澳洲與紐西蘭也有提供叫車服務。受到新冠疫情影響，多數民眾待在家的時間變得更長，導致叫車需求下滑，迫使Ola裁減人力因應。

　近日越來越多印度科技新創公司計畫掛牌上市，軟銀投資的Ola僅是其一。舉例來說，印度餐飲外送平台Zomato7月時上市、成功募資13億美元，成為印度獨角獸風光上市的絕佳典範。

　印度行動支付龍頭Paytm與線上保險業者PolicyBazaar也已提出上市申請。

(時報資訊)

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