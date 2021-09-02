今年以來美國振興措施成功刺激消費需求，如今開學季來臨又遇上變種病毒肆虐，導致美國人又開始搶購衛生紙。美國最大衛生紙及紙巾製造商寶僑（P&G）持續擴大產能，而零售通路也竭盡所能補滿貨架。

　美國各大零售通路近日向寶僑下的訂單都無法全數出貨，即便寶僑工廠已經全年無休連夜趕工，令人想起去年疫情爆發初期美國人瘋搶民生物資的情景。

　市調機構IRI統計，截至8月29日為止美國零售通路的衛生紙及紙巾庫存比例約在86％，與去年3月疫情爆發初期的40％相比已改善許多，但仍低於往年水平。

　IRI資料顯示，8月22日為止的三周內美國衛生紙及紙巾銷售較前一年同期增加8％。

　寶僑表示去年疫情爆發以來美國人維持個人清潔習慣，再加上近日Delta變種病毒讓部分地區確診人數再度飆高，使衛生紙需求再度暴增。

　在原物料價格上漲及全球供應鏈受阻的多重影響之下，零售商越來越難確保所有品牌及產品種類都有充足現貨上架。以麻州零售商Roche Bros. Inc.為例，自從近日寶僑通知衛生紙出貨量受限後，該公司已經收到許多消費者詢問補貨進度。

　Roche Bros.採購部門副總裁艾寇斯（Arthur Ackles）表示：「我不認為我們已經完全度過供應鏈重創的難關。」

　在寶僑及其他民生用品大廠出貨量受限的情況下，不少零售商轉向其他小品牌拉貨。美國南部連鎖超市Food City執行長史密斯（Steve Smith）表示：「我們盡可能找其他廠牌商品補滿貨架。」

　回顧去年3月疫情爆發初期，全美零售通路銷售的民生必需品平均有13％的品項缺貨，如今只有11％的品項缺貨，但比例依舊高於疫情前的5％至7％。

　經歷去年的衛生紙之亂，生產商均已紛紛增產，但美國消費者慢慢消耗原先囤積的衛生紙與紙巾，一度導致今年春季與夏季的需求減少。

(時報資訊)

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