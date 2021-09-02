微軟宣布即將推出最新一代電腦作業系統Windows 11，自10月5日起符合規格的個人電腦（PC）即可免費升級。Windows 11成功問世，將進一步鞏固該系列作業系統的地位，也有利於微軟Azure、Office等其他事業發展。

Windows最初於1985年發表，迄今仍是微軟的主要事業。根據該公司本財年第四季財報，Windows貢獻66億美元營收，約占總銷售額的14％。

Windows行銷總經理伍德曼（Aaron Woodman）在部落格撰文指出，和過去幾次的升級一樣，微軟將利用裝置上的資料和其他因素去決定哪些裝置將可優先升級。

目前內建Windows 10的PC倘若擁有執行Windows 11的必要配備，Windows Update系統會在可以升級時自動通知使用者，人們亦可手動檢查自家PC是否能升級。

伍德曼提到，目前市面上執行Windows 10的PC包括戴爾的XPS 13、惠普的Spectre x360、聯想的Yoga Slim 7i Pro以及微軟自家的Surface Pro 7等，屆時可升級至Windows 11。

不過，由於前一款作業系統大受歡迎，並非每位使用者都會想升級至最新產品。微軟表示，到2025年以前都會持續支援Windows 10，並且建議無法執行Windows 11的用戶仍可續用原版本。

微軟在2015年發表Windows 10，一直到今年才推出最新替代升級版本，成為Windows史上間隔最長的一次。Windows 10如今是全球最熱門的PC作業系統，單月活躍裝置約達13億台。

最新Windows 11重新設計「開始」清單、應用程式（App）商店和設定應用程式，以便在螢幕上能更容易處理多個App視窗。

(時報資訊)