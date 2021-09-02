網路巨擘谷歌今年7月遭法國競爭管理局重罰5億歐元（約5.91億美元），原因在於該公司違反命令、未與當地出版商洽談內容付費協議。谷歌1日表示，此罰款不成比例，忽視他們為達成協議所做的努力，因此將提起上訴。

各國政府對於谷歌、臉書等網路平台施加越來越大壓力，要求這些科技公司與新聞媒體分享更多收入，畢竟他們大量使用後者產製新聞。法國監管機關日前針對谷歌開罰，便是基於保護新聞版權的主張。

谷歌法國主管米索非（Sebastien Missoffe）指出，他們不同意此案部分法律要件，認為罰款不成比例，忽視谷歌在達成協議與遵守新法方面付出的努力。

米索非表示：「我們將繼續努力解決此事並達成協議，包括擴大向1,200家媒體出版商報價、釐清我們合約內容，並因應法國競爭管理局要求分享更多數據。」

法國競爭管理局周三表示，谷歌上訴將交由巴黎上訴法院審理判決，但這無法改變該公司必須支付罰金的事實。

今年7月，法國競爭管理局指控谷歌違反2020年4月命令，包括該公司未就新聞版權與出版商協商，以及不願向出版商提供充分資訊，好讓後者評估收取費用等，因此祭出重金罰款。

該機構當時要求谷歌須在兩個月內與出版商協商並提出補償辦法，否則恐再面臨每日最高90萬歐元罰款。今年2、3月時，谷歌已與美國數家媒體達成付費協議。

社群平台是否該為出版商製作的新聞付費、如何付費，已成各方近日辯論重點。出版商主張，新聞乃是使用者瀏覽這些平台的誘因之一，因此獲得後者部分營收理所當然。但平台業者認為，他們每個月導引巨大流量至新聞網站，有助於提升新聞網站的瀏覽量與收益。

(時報資訊)