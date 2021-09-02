歐盟宣布，今夏結束前已達到70％成人完成新冠疫苗完全接種的目標，顯示儘管年初施打疫苗起步緩慢，但隨後已急起直追，如今成人接種覆蓋率已超越美國。不過世界衛生組織（WHO）也警告歐洲接種速度似乎放緩。

歐盟執委會31日（周二）宣布，27個成員國合計已有逾2.56億人接種2劑疫苗，約占成年人口的7成。反觀美國疾病管制中心（CDC）資料指出，美國18歲以上成人中完成疫苗接種約占63％，英國16歲以上人口中，77％已完成疫苗接種。

不過，根據牛津大學Our World in Data計畫數據，擁有4.47億人口的歐盟，只有不到58％的人已完全接種疫苗。美國此比例則為52％，英國為63％。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，70％的疫苗里程碑是「傑出的成就，這顯示我們團結一致展現的作為。」

但是，資料指出，歐盟成員國的疫苗覆蓋率相差相當大。例如葡萄牙18歲以上人口有82％接種疫苗，94％至少施打一劑。但在保加利亞，只有約20％的成人接種第一劑。

歐盟衛生業務執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）周二在聲明中指出，「我們需要縮短免疫力差距」，更廣泛的疫苗覆蓋是遏止任何新崛起變種病毒擴散的必要途徑。

歐盟決定集中疫苗採購以及分發，在今年稍早引來批評聲浪，當時供應一度受阻，使法、德、義等國的疫苗接種速度落後美、英。

但隨著供應問題在4、5月緩解，歐洲立即加速進行施打。據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）資料，5月中歐盟單周注射逾2,000萬劑疫苗，到6月首周時則衝上2,860萬劑的高峰。但自6月首周之後，歐盟疫苗施打開始趨緩，截至周日止該周僅接種350萬劑疫苗。

WHO歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）周一呼籲歐盟應為該地區較貧窮國家供應疫苗，以提振逐漸放慢的疫苗接種活動。

(時報資訊)