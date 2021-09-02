產油國聯盟(OPEC+)在召開會議前夕調高全球石油需求成長預測，加上還有美國施壓增產，市場出現不排除OPEC+做出擴大增產可能性的聲音，不過多數分析師仍認為，該組織將維持既有增產步調計畫不變。

據兩名OPEC+消息來源透露，該組織的專家已提交調高今、明年全球石油需求成長的報告，今年全年全球石油每日需求量估計增加595萬桶，扭轉2020年因爆發新冠疫情全年需求出現歷史性崩跌約900萬桶的局面。2022年展望部份，全球每日石油需求成長量從原估的328萬桶，調升至420萬桶。

OPEC+於周三美東早上11點召開線上會議，以敲定新的產油政策。

OPEC+此次會議預計將從三個方案做出決議，第一個是維持原本每月日產油量增加40萬桶的計畫；第二個是基於Delta病毒肆虐與通膨飆升衝擊需求，暫緩逐月增產計畫；最後一個則是回應美國要求，擴大增產幅度。消息來源指出，儘管美國公開施壓希望OPEC+擴大增產來支撐全球經濟復甦，但OPEC+仍傾向於展延原有的增產計畫，即從8月初到12月底，每個月日產油量都增加40萬桶。

然而，考量油價仍處於多年來高點，布蘭特原油期貨每桶在72美元之上，加上原油需求預測又調升，OPEC+加快增產可能性確實增加。

OPEC+的消息來源透露，根據周二提交給聯合技術委員會的報告，隨著全球需求強彈，今年油市供不應求的缺口約90萬桶。

明年部份，報告新估每日將供過於求160萬桶，超供量低於之前預估的250萬桶。

報告還指出，由於需求復甦力道比預期強勁，經濟合作暨發展組織(OECD)商用石油庫存量預估到2022年5月前都不會超過2015-2019年的平均水位，比之前預估的2022年1月拉長四個月。

(時報資訊)