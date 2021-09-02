別小看不起眼的氣門嘴，六暉控股公司（簡稱六暉-KY）創辦人許禾六兄弟，歷經40年來，從無到有，胼手胝足打拚；如今，已成為世界輪胎氣門嘴第一大廠，公司也安排企業第二代接班，經驗傳承，期望再創另一個40年的營運高峰。

面對未來營運，六暉控股董事長許廉凱強調，家族創業中，因有幾次投資跨業投資失敗案例，讓公司迄今仍堅持「只做本業」經營理念。

許廉凱透露，當時輪胎行業景氣正旺，父親許禾等兄弟、祖父母及嬸嬸等，全家約15、16人，承包立新橡膠氣門嘴廠，一起做代工，每月賺到總工資可達30多萬元，可說是地方上最賣力的代工大戶。

好景不常，直至1979年，輪胎廠想降低成本，將每顆氣門嘴代工價格，從8角降到5.5角。許廉凱父親及叔叔們不願被砍價，六兄弟第一次開會投票表決，1980年決定自立門戶，六兄弟每家出資11萬元，共66萬元，買二手設備，就此開啟創業之路。

六暉企業第一代六兄弟不同姓，起緣於許禾的父親入贅許家，媽媽生下6個兒子，老大至老四從母姓，依序為許禾、許寺、許進及許壽；老五至老六則從父姓，依序為吳金鹿，及吳金樹。

許廉凱有感而發地表示，第一代六兄弟，一喊話，隨時可開會，隨時可做決策，目前第二代人數多，相對分散，怎樣做整合後，展現像企業第一代的行動力。

許廉凱娓娓道來「父執輩」創業過程，也發生有趣小插曲。例如，六暉與米其林客戶首次接觸，對方派出老外與中國採購人員，2001年赴六暉廈門廠稽核，因老外身體不舒服，要上廁所，但看到廁所的樣子，直說不用看了。後來六暉學聰明，並記取教訓；之後，六暉最注重包括廁所、餐廳等工作環境現場管理（5S），含整理、整頓、清掃、清潔及素養。

六暉的氣門嘴在台灣打出產品口碑後，逐漸將事業版圖，往海外拓展；當時，是由前任董事長吳金鹿，吃了無數次的閉門羹，仍鍥而不捨地拜訪，加上六暉銷售氣門嘴價格，比其他公司便宜，大客戶開始下單5萬顆、10萬顆的試單，讓公司營運轉好。

如今，知名輪胎大廠，如米其林、普利司通、固特異、井上橡膠（IRC）及利士中（Deestone）輪胎、車廠的福特、本田汽車、山葉機車、輪圈廠的源恆，及美國鋁業等公司，均陸續成為六暉重要客戶。

六暉目前集團每月約6,600萬顆產能，為全球產能最大專業氣門嘴供應商，全球市場氣門嘴市占率15％。

六暉2021年廈門新廠完工，將集團管理綜效發揮至最大化，再創新局。展望未來，六暉希望2025年合併營收達50億元，主要成長動能，包括廈門、昆山新廠完成、胎壓偵測器（TPMS）氣門嘴每年20％增長，及2023年台灣廠重啟生產線，以期讓公司迎向營運新境界。

(時報資訊)

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