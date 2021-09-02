疫情衝擊、民俗月加上房地合一稅2.0新制上路等因素影響，8月六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，月減5％、年減23％，連續兩個月年減幅均超過2成，反應疫情最嚴峻的6、7月間的交易低迷實況。房仲業者認為，隨疫情趨緩，市場買氣漸回復疫情水準，9月起買賣移轉能量可望回升。

根據六都地政局1日公布的8月建物買賣移轉棟數，北北桃三都8月交易量約與房地合一稅2.0上路的7月相仿，台中月增約一成，南、高二都則各有26％、12％的衰退；若與去年同期相較，六都衰退幅度在5～29％之間，顯示疫情對全台房市的影響。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，防疫降級及疫苗施打率逐漸提高，民眾對疫情的恐慌紓解，過去二、三個月因疫情而受限的遞延性買盤將出籠，近幾周看屋與成交量都有顯著回升，若疫情不再爆發，政策也沒有更具壓力作為，買氣應能延續到年底。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，8月買賣移轉反應疫情對房市交易影響最嚴峻的階段，不過目前買氣逐漸回到疫情前水準，8月房仲業交易量普遍明顯回升，後續買賣移轉棟數有機會緩步回溫。

累計前八月六都買賣移轉共16.9萬棟，年增10.2％，仍是近八年的同期最高。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年上半年因疫情影響，交易量基期較低，但自6月解封後，加上低利率環境，遞延買盤出籠帶動房市出現一波熱潮；反觀今年，本土疫情5月中旬爆發，直至7月下旬才趨緩，疫情對房市的衝擊在第三季逐步顯現，今年全年交易量的年增幅，從上半年約25％收斂至一成左右。

(時報資訊)