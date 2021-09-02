三年前預售實價揭露、以每坪299萬元創下國內豪宅單價記錄的「元利One Park」，最新實價登錄顯示，買家是元利機構董事長林敏雄的長子林弘斌的翔鼎投資，以總價9.3億買下南棟32層兩戶，成交單價分別為每坪299.03萬、296.64萬，台北豪宅天花板再向央行前總裁彭淮南的「300萬防線」逼近。

該筆交易備註「親友特殊交易」，兩戶的成交總價分別為4.68億、4.63億，這兩戶曾經在2018年預售時揭露過交易價格，總價分別為4.61億、4.56億元，其中一戶單價擠下「河南王」王任生以每坪298萬購入「帝寶」19樓的紀錄，躍居國內「豪宅王」寶座。

台北豪宅市場上一波榮景期間，包括「帝寶」、「皇翔御琚」、「西華富邦」等均有最高逾每坪290萬的成交價出現，不過在2015～2017年房市修正時期高價交易熄火，直到近年在多件新建超豪宅陸續完工，加上台商回流吸引富豪啟動新一波搶進豪宅熱潮，每坪300萬的豪宅交易也再度引發市場關注。

若不計入「信義首席公館」日前傳出創見束家所購入的頂樓戶，以超過每坪320萬元成交（迄今尚未揭露實價），元利林家所購入自家豪宅案的高樓層，仍是目前豪宅成屋實價認證最高單價「豪宅王」。而除了元利自家購入的32樓外，高樓層25樓7月亦有一筆交易，總價4.16億、單價每坪272.6萬元，亦是近年少見的高單價交易，謄本資訊顯示，該戶買家為自然人以無貸款購入。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，「元利One Park」是大安森林公園第一排最大基地豪宅案，今年已有五筆交易，實價共揭露26筆資料，最低單價每坪223萬，全數站上每坪220萬大關，每戶「元利One Park」總價動輒3、4億，且不僅出現家族一次出手多戶，更多是現金購入，住戶身家雄厚可見一斑，也奠定該豪宅的指標地位。

(時報資訊)