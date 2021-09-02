受疫情影響，《台北台中米其林指南2021》拖到8月25日終於以線上直播型式發布，惟市場尚對摘星名單「指指點點」時，少有人注意到今年已不見被稱暱稱為「小紅書」的紙本指南，是台灣版《米其林指南》自2018年發行迄今，首度停止出版雙語紙本「紅色美食聖經」，讓美食愛好者與觀光餐旅業界感到錯愕。

對於「小紅書不見了！」，爭取米其林將台灣納入評鑑的觀光局回應本報記者指出是「米其林總部調整政策」。然而，資深觀光餐旅業人士普遍認為，米其林不再出版發行「小紅書」，如果是因應疫情採取的權宜之計，恐有違反與台灣觀光局合約精神，並應針對行銷推廣台灣美食提出後續替代方案。

法國知名輪胎製造商米其林公司1900年起發行至今的紅色《米其林指南》，是歷史最久、評鑑城市最多、最具權威的美食指南。1926年以星星建立評鑑分級標準，2006年該指南跨越大西洋發行美國版指南；之後鑑於亞洲「食力」崛起，米其林於2007年首次發行東京版，其後香港／澳門、新加坡、韓國首爾、上海及台灣與曼谷陸續皆出版米其林指南，全球發行數量號稱有3,000萬本，台灣版的每本訂價650元。

由於米其林指南在全球餐飲與美食饕客中建立權威地位，觀光局比照亞洲其他國家與米其林合作簽約，成功爭取將台灣納入《米其林指南》評鑑體系，不僅讓摘星或獲推介的餐廳與飯店知名度與美食地位大增，並吸引更多外國旅客以美食之名前來嘗鮮 ，對台灣觀光產業助益極大。

觀光局「贊助」米其林的預算，是用來支應被稱為「密探」的米其林評鑑員（神祕客）來台評鑑時的交通、食宿與赴餐廳匿名評分的費用，以及相關作業經費。據了解，此一贊助計畫第一期5年，金額也未超出亞洲其它城市，而觀光局並已和米其林續約合作。

網路時代人人都可隨時發表食評食記，人人都可以成為美食家，此一「食代趨勢」也讓《米其林指南》發行力逐年下滑，有調查指出，2005年「小紅書」發行量還逾10萬本，但至2019年已對半砍不到5萬本。這應該也是米其林決定停止繼續出版紙本指南的重要原因。不過，觀光餐旅業界認為，發行「小紅書」應是觀光局與米其林「長遠發展計畫」中的一部份，如今不發行恐有「違約」之嫌，米其林應清楚交代若不出紙本指南，後續以什麼替代方案「讓世界看到台灣美食」。

(時報資訊)