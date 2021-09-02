受新冠肺炎疫情影響，很多國家採取封閉手段遏止疫情擴散，國際間的往來大幅減少，以2020年來看，僅台灣、越南等少數經濟呈現正成長，大多數國家都是負成長。隨著疫苗開發與施打，各國都蓄勢待發，期待疫情控制後不久的將來，重啟經濟活動，值此同時，台商前進東協國家也要有全新的思維。

2021年第一季東協各國的經濟表現出現強勁成長，對台商來說，這項訊息是很好的機會。我觀察到想要在下一波國際布局搶得機先的台灣業者，前進東南亞已成為他們的共識，尤其中美關係出現變化，加上疫後復甦強勁需求、氣候變遷的新對策等，各國都會從事大量投資，會創造出很多商機，台商應該好好把握，政府非常鼓勵企業進行國際布局時，把東南亞納入考慮。

企業如果要前進東南亞布局，我建議這兩件事要優先進行評估，首要考慮就是當地的市場和自己的強項是否吻合，其次為當地是否已形成產業群聚。政府能做的，就是把基礎條件建立起來，例如和對方政府相關單位洽簽投資保障協定，避免雙重課稅的租稅協定等，讓企業界到了那裡投資時，不會受到不必要租稅負擔的干擾、政治與人身安全等風險能夠有所保障。目前我們已分別與菲律賓、印度、越南等國，簽訂了新版的投資保障協定。

至於要布局那些產業呢？企業事前一定要做足功課才行，況且每家企業的條件、每個國家的情況都不盡相同。目前而言，越南、泰國的電子業發展都不錯，過去一年來，越南電子業出口成長非常快速，電子業在越南的發展機會大，印尼過去以天然資源出口為大宗，但現在製造業產品一步步跟了上來，例如紡織品的出口，正在持續增加中。

疫情期間最值得重視的新趨勢是：「宅經濟」快速興起、電子商務蓬勃發展，促使各國開始洽談雙邊的數位經濟協定，澳洲、新加坡等國在這方面的動作相當積極，2021年亞太經濟合作會議（APEC）也討論了數位貿易議題，台灣和新南向國家在互動上，會持續加強數位領域的發展。

疫情確實讓2020年出口到東南亞的產品比例減少，但除了城市封閉、經濟活動減緩之外，有段時間原油相關的石化產品價格下滑也是原因之一，何況石化產品又是台灣的出口大宗，但這應屬於短期的現象，不代表對東南亞出口會繼續探低，國際貨幣基金（IMF）等研究機構預測2021年全球經濟成長率相當高，高達6％，我們應該樂觀的看待全球經濟的表現。

談到2021年與新南向國家互動的重點，政府會把加強與新南向國家防疫經驗當作首要工作，並在智慧製造、災害防治、科技與環保等領域上交流合作，同時提出符合雙邊經濟成長、就業及投資等合作的倡議，共同推動疫後經濟復甦。

台灣為美國印太戰略的合作夥伴之一，在全球供應鏈重組過程中，台美選定半導體為優先項目，2月就舉行過首場供應鏈產業座談，包括國內半導體設備製造、半導體材料、晶片設計及國際知名大廠高階主管均出席會議，貢獻他們的想法。尤其台美在半導體供應鏈上優勢互補、相互依賴，未來可加強人才、研發與投資的交流，結合理念相同國家組成聯盟，共同保護科技研發的成果。

美國拜登政府4月間邀集台積電在內的19家半導體、資訊及汽車業者，舉行視訊會議，顯示台灣在美方鞏固半導體供應鏈方面，扮演重要的角色，產業對話會持續進行。

事實上，台美2020年9月已簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，將共同參與投資美洲及東南亞地區的基礎建設、能源工程，以及參與基礎建設的融資，合作將採PPP（公私合營）模式進行，由政府授權民間代為建設、營運或管理，提出質量俱佳的公共服務，滿足市場的需求。

(時報資訊)