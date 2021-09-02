環保署1日召開環評大會，進行「南科橋頭園區開發計畫環境影響評估報告書初稿」審查，開發單位南科管理局表示，由於南科已無更多土地可供使用，必須找尋新場址，經過三個半小時審議最終通過，最快年底就可開放企業選地。

根據規劃，橋頭園區位於高雄新市鎮特定區第二期發展區，面積約262公頃，廠商設廠用地164公頃，約占整體63％，剩下為公共服務設施。

南科管理局表示，橋頭園區將以人工智慧物聯網為導向，提供先進科技、產業創新研發及試生產空間，將引進半導體晶圓製造、封測、材料與設備、航太產業、智慧機械、產業創新等業別，預估可創造產值每年1,000億至1,800億元，創造7,500至1萬1,000個就業機會。

南科局長蘇振綱會後受訪表示，橋科園區規劃分區分段開發，在完成環評後，預估最快今年底可以完成讓廠商選地。整體園區公共工程及廠商工程，若一切順利，可望在明年9月動工。

由於橋頭園區位置附近有泥火山與斷層，環評委員過去在專案小組會議中關注。經濟部中央地調所指出，根據最新報告指出，鄰近的確有車瓜林活動斷層，但沒有明確證據向西南延伸至園區，依目前法規，才沒有列入公告為地質敏感區。至於未來斷層是否會活動，則需開發單位研擬相關措施因應。環評大會決議，希望南科管理局需持續進行地殼變動監測執行地表水準點監測及GPS監測，且監測點應含括整個開發基地。

值得注意的是，近年全球供應鏈相當重視綠電使用，橋頭園區在環評承諾當中，進駐半導體廠商從建廠開始量產，應在2025年取得25％再生能源，2040年取得45％、2050年達到100％；整體園區則在2025年達到21％、2040年37％、2050年81％。

另也有環評委員建議草鴞現地保育應要訂目標，如繁殖地點營造、保留時間都應該要承諾，最終由科技部承諾，成立東方草鴞保育推動小組，其成員由生態、環境等相關專家學者與相關保育主管機關、團體組成。

(時報資訊)