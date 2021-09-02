對於民進黨正國會批評各部會加碼券，今年疫情嚴重，不增反減，建議政府重新盤點以達到刺激經濟效果。行政院發言人羅秉成1日表示，各部會會注意外界有關加碼券意見，自行評估經費來源，決定是否加碼。國發會也強調會綜合考量各界意見，再向行政院長蘇貞昌報告拍板定案。

至於五倍券何時上路，經長王美花說，考量到數位券進度，不太可能趕上中秋連假前發放。數位券確定會和紙本券同時啟用，預計9月22日起開放個人綁定，一旦選定數位工具就不能更改領紙本券，或更改其他工具。

立法院綠營正國會立委陳亭妃等人，1日舉行記者會指出，2021年行政院發放振興五倍券外，各部會加碼八種振興券領用人數不僅較2020年少，連總金額都較低，希望在更嚴重疫情衝擊下，各部會調整加碼。例如教育部「動滋券」將發放200萬份，面額維持500元，總經費10億。無論得券人數或總金額，都只有2020年的50％，是四種加碼券中，總金額減少最多券種。

知情官員指出，各部會加碼券是由各部會自行挪移相關經費支應，以經濟部好食券的20億元預算，10億元是經濟部規劃振興經費，另10億元是台塑集團先前損贈的，因此可加倍發放至400萬份，若各券種要增加名額必須有經費來源。目前蘇揆尚未聽取各部會加碼券規劃報告，因此是否會適度加碼，仍待蘇揆拍板。

王美花表示，目前正積極與夜市、自治會討論，希望能將攤商導入數位支付工具，讓業者可以用QR Code，這樣不僅可節省機械設備費用，更可以吸引更多年輕人消費。

(時報資訊)