振興五倍券刺激消費多元計畫進入倒數。金融業者指出，為力拚振興五倍券刺激消費，經濟部已與各銀行、電支電票相關業者開會，預計活動期間將9月22日上路，至明年4月30日止，而相關綁定優惠提案必須在9月2日下午5點前送件，多家國銀正積極研擬最吸睛的五倍券綁定加碼回饋方案。

經濟部官員表示，數位綁定分作兩個部分，「個人綁定」從2021年9月22日開始至2022年4月30日，跟使用期間一樣，而「1+4團體綁定」則是從9月22日開始至10月1日為止，猶豫除錯期為10月2日至10月6日，但啟用日還沒確定，但會跟紙本券一起啟用。

金管會與銀行公會1日共同舉辦「鼓勵金融業參與數位五倍券，帶動民眾振興消費會議」，金管會主委黃天牧會中呼籲金融業響應數位五倍券措施。

並由經濟部、聯卡中心、財金公司、關貿網路公司針對數位五倍券規劃方案及執行技術層面向金融業進行介紹與說明。

本次數位五倍券加碼優惠提案資格人，包括行動支付業者（電子支付業者、第三方支付業者、基層金融機構資訊系統委外共用中心）、信用卡含金融卡業務機構。

至於促進消費措施，不含五大類：一、水電費；二、繳納金融機構或實際從事融資行為營業人授信本息、費用或信用卡帳款；三、購買或投資股票、公司債、認購（售）權證、受益憑證、保單或其他金融商品；四、繳納罰金、易科罰金、罰鍰、稅捐、行政規費、汽車燃料使用費、勞保費、健保費、國民年金保險費或其他公法上金錢給付義務；五、購買菸品、商品（服務）禮券、現金禮券或儲值交易。

除振興五倍券已經確定數位券將比實體券提早一周先行，銀行公會8月31日也已召開會議，確定實體券店家小額兌付的匯款手續費將比照去年全免。

(時報資訊)