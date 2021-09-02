國發會主委龔明鑫1日表示，政府編列1,100餘億發放五倍券，加上店家、銀行及地方政府加碼比去年熱烈，可望推升經濟成長，依主計總處估今年經濟成長達5.88％，若再加上五倍券的效果，今年經濟成長率有機會達到6％。

如果今年經濟成長率達到6％，這將是自民國100年起，近11年以來首次達到6％的一年。

龔明鑫於記者節和媒體會面晤談時做上述表示。他指出，去年三倍券的效果，國發會委託中經院、台經院評估，在最樂觀的情境下的確是帶動了1,000多億的實質GDP，顯示這個作法確實有點火刺激消費的效果。

龔明鑫指出，不論是消費券或三倍券，當參與的人愈多、愈熱烈則效果愈明顯，去年三倍券政府發兩千元，民眾自己出一千元，在店家、銀行及地方政府紛紛加碼下，因此出現很好的振興效果，他樂觀的表示：「這次五倍券，地方政府、商家的加碼會比去年更熱烈。」

國發會官員解釋，去年三倍券政府發給每個人兩千元，民眾拿這筆錢可能會去買平日裡不會消費的商品，還會加碼消費，但也可能只是去買日用品，若屬前者則「振興效果」大，若屬後者則「替代效果」大而「振興效果」就變小了。依國發會委託智庫的評估，在不同情境下的假設下，三倍券讓去年實質GDP增加 201～1,016億元，經濟成長率則因此提升0.12～0.53個百分點。

龔明鑫表示，這次五倍券所編列的預算1,100多億，比三倍券的規模增加逾一倍，因此振興效果也會翻倍，以最樂觀的假設估計，去年三倍券提振消費，讓實質GDP增加1,000億元的實質GDP，這次五倍券將將會增加2,000億元的實質GDP。

主計總處估今年經濟成長率5.88％，在五倍券的帶動下，今年經濟成長是否可以達到6％？龔明鑫表示，這次五倍券的效果會落在今年第四季及明年第一季，如果反應快一點落在今年第四季，今年經濟成長率確實有機會達到6％。

(時報資訊)