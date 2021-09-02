針對大陸官方繼抑制鋼材和鐵礦石後，擬進一步管制碳期貨研發，導致大陸鐵礦石價格大跌一事，中鋼董事長翁朝棟認為，大陸近來無所不管，但這項管制舉動，只會影響其內部的金屬價格，不致捍動台灣鋼廠、甚至國際鋼價。

對於大陸證監會副主席方星海1日上午出席2021中國（鄭州）國際期貨論壇線上強調，大陸將積極推進碳期貨研發，確保期貨市場平穩有序，防止過度投機，嚴防價格操縱一事。翁朝棟說，大陸最近打壓鋼材後，又要打壓鐵礦和冶金煤礦，站在大陸的立場，最好用大陸的鐵礦，其實，大陸的鐵礦品質較差，還是澳洲和巴西的鐵礦品質最好。

因此，大陸這項打壓舉動，只會影響大陸本身內部的價格走勢，不致影響台灣鋼廠的價格，甚至國際鋼價。翁朝棟認為，目前國際鋼價不是由大陸主導，而是由國際市場來主導，主要是歐美大力推動基礎建設計畫、俄羅斯加收出口關稅、印度也在推大型基建、大陸積極減產及取消出口退稅，因這些舉動，造成全球供給大減，供需吃緊，需求旺盛，會讓鋼價獲得有力支撐，甚至易漲難跌。

中鋼執行副總黃建智表示，從上述內容看不出來對大陸以外市場有任何直接影響，可能要觀察幾天，才能了解大陸與國際市場的鐵礦價格變化；且鐵礦是寡占市場，中國大陸要控制產量，還是需要澳洲鐵礦，礦商不會輕易讓價的，因為鐵礦的價格彈性係數低，目前不易跌破每公噸150美元；另冶金煤屢創新高，因此鋼廠在整體原料成本面有壓力，支撐鋼價心理不變。

(時報資訊)

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