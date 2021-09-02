砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋1日宣布，以每股130元價格參與CCL（銅箔基板）廠聯茂現金增資，總計將斥資21.23億元，穩懋對聯茂的持股比將達17.08％。穩懋表示，聯茂近年來在5G基礎設備、網通及車用等領域布局上，與穩懋長期看好5G應用發展不謀而合，更特別點出3D感測，除手機應用外，車用光達（LiDAR）是研發重點，除了財務性投資外，雙方不排除有進一步合作可能。

穩懋目前為聯茂單一最大股東，董事長同為陳進財。穩懋2021年以來持續加碼聯茂持股，除了穩懋外，包含旗下穩展投資、穩盈創業投資、穩安投資等都持續加碼，2021年聯茂董事改選，穩懋首度進入董事會、成為最大法人董事。

穩懋暨聯茂董事長陳進財曾強調，看好CCL為重要的基礎原料，看準產業發展隨5G、電動車等多元應用將爆發，更重要的是，「為穩懋尋找第二隻腳」。兩家均可望受惠5G、電動車等多元應用發展，在終端客戶有高度重疊，但沒有上下游關係，可以就產業做資訊交流。

穩懋1日的說明上特別著墨於3D感測，指出公司透過客戶成功切入手機終端應用，而在車用LiDAR的感測應用上，未來也將不會缺席。由於車用所需距離需求更長，也與未來自駕車的Level 3、Level 4的ADAS（先進駕駛輔助系統）具高度關聯性，現階段已與不少客戶進行研發專案，不過預期發酵仍需要一段時間。

(時報資訊)

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