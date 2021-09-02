PA（功率放大器）三雄穩懋、全新、宏捷科搶攻蘋果及低軌衛星商機，市場看好下半年旺季營運，1日上游磊晶廠全新率先表態，股價強勢衝上漲停、收在139.5元，推升穩懋、宏捷科股價分別上漲4.08％、3.86％，三大法人亦回補持股張數都在千張以上。

統一投顧日前出具報告預估，全新8月營收有望再現3字頭。隨iPhone 13新機自6月開始拉貨，加上車用光達（Lidar）的研發訂單更頻繁，除折舊費用降低外，產能稼動率的增加，使營運達經濟規模。在產能方面，除了將部分研發機台加入營運外，已購買5～10台機台，預期年底到廠，擴產幅度10～20％，2022年第一季將加入生產。

據公開資訊觀測站公告，全新2～3日受邀參加櫃買中心與ICA專顧資本合辦之「探索台股主題論壇」線上法說會，2日也受邀參加富邦證券舉辦之2021Q3富邦投資論壇；而穩懋9月起也將參與多場外資線上法說會，包括匯豐證券、瑞士信貸、寬量國際（QIC）等。

進入傳統旺季，法人預期，穩懋下半年營運會比上半年好，公司也預估，第三季營收將季增high-single digit百分比（高個位數，約7～9％）。至於宏捷科，法人指出，訂單將延續至2022年第一季，產能將滿載至年底，預估下半年營收將維持月月增態勢，第三季營收季增幅度看10～15％。

市場研調機構表示，2021年全球5G手機出貨量年增率超過1.2倍、將達5.7億支。因5G手機也需要4G PA，因此，無論4G、5G，只要手機市場需求提升，對PA供應鏈來說都是一大助力。

(時報資訊)

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