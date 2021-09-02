晶圓代工漲不停！聯電再傳11月將調漲代工價、法人「大力相挺」，股價1日盤中衝上64.5元，創近21年來新高。帶動「聯家軍」股價紅不讓，智原投信連十買、股價亮燈漲停，矽統、宏齊亦強漲逾半根漲停板，集團股同歡。

法人指出，台積電、聯電接連調升晶圓代工價格，在在揭示了晶圓代工產能吃緊，連帶IC設計也需求強勁，半導體族群可望成為電子族群主流。

晶圓代工二哥聯電近期股價「連六紅」，1日盤中最高價再衝上64.5元，改寫2000年11月以來新高價位。市值也在盤中一度突破8千億元，超越國泰金躍居台股市值排名第七位，終場市值達7,963.3億元，較前日大增124.2億元。

集團老大哥登高一呼，「聯家軍」提槍上陣，IC設計服務廠智原股價亮燈漲停、突破5日線，法人看好智原第三季ASIC需求可望延續上半年動能；矽統、宏齊、聯傑、聯詠、原相、聯陽漲幅則落在2～6％間，「聯家軍」股價逆勢「紅通通」。

晶圓代工龍頭台積電喊漲，韓國三星1日也傳出將跟進，下半年調漲15～20％。智原近年來除聯電外，也深耕其他代工廠，2018年起便開始與三星合作，隨三星對外漲價，市場預期智原權利金收入有望同步攀升。投信也悄悄進場布局，連十日敲進6,786張。

統一投顧董事長黎方國認為，台積電打破20多年來傳統，調高晶圓代工價格，且IC設計需求強勁，半導體可望成為電子股領漲主流。

兆豐國際投顧協理黃國偉則指出，半導體相關族群在產業面仍佳，股價卻整理了逾五個月之久。預期在台積電調漲代工價激勵下，相關公司獲利可望向上推升，使半導體族群股價在第四季「更上層樓」。

聯電近期獲三大法人持續點讚，外資、投信及自營商聯手搶進，據統計，三大法人連六個交易日加碼聯電24.94萬張、8月至今累計買超31.05萬張，為上市櫃公司之最；而投信自8月5日起連20日買超聯電4.96萬張。

傳產股利多不漲，反觀電子股在旺季效應下「一枝獨秀」，成交比重連六日站穩五成之上。黃國偉認為，市場資金確實出現移轉，但電子類股「絕對成交值」並未明顯增加，稍嫌「美中不足」。

(時報資訊)

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