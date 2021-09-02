台股9月首個交易日小跌16點，終結連七漲，不過，成交量能略見回溫，有利行情續揚。投顧法人認為，目前資金面憂慮暫緩，產業趨勢成觀盤重心，電子股點兵第三代半導體、半導體漲價受惠股，以及IC設計次族群；傳產部分則看好鋼鐵、節能等政策加持股，四大族群可望輪動接掌多方令旗。

群益投顧董事長蔡明彥表示，外資連日買超台股，顯示對風險資產偏好程度增加，除了部分權值股領先表態之外，資金也開始往中小型電子股匯聚，預期在多方買盤「且戰且走」的操作策略下，將以具成長趨勢的族群為主，搭配股價位階進場布局。

在領漲類股部分，半導體漲價循環趨勢不變，龍頭台積電宣布調漲晶圓代工報價，預料漲價效益從明年起發酵，而聯電、世界先進第3季持續調漲產品售價，毛利率可望攀高，進一步挹注獲利表現。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，台積漲價預計成熟製程會受到更多影響，且台積電客戶將優化自身產品組合，並將上升成本轉嫁至下游，預計以擁有更大市占，或是更大供需缺口的 IC 設計將具備較佳的成本轉嫁能力。

值得一提的是，矽智財IP股以晶圓價格計算權利金收入，營運將直接受惠晶圓代工調漲，創意、智原、力旺等1日同步收紅，各獲土洋法人青睞；另高速傳輸介面IC搭上USB 4產品升級趨勢，將支撐公司毛利率與平均售價，祥碩、譜瑞-KY等高價股皆有投信買盤搶進。

此外，法人普遍看好第三代半導體將是盤面亮點之一，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，以氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）為代表的第三代半導體，是目前高科技領域最熱話題，具備耐高溫、耐高壓、高頻率、大功率、抗輻射等特性，將可廣泛應用在5G基站、新能源汽車、數據中心等場域，產業成長力道看好。尤其「SEMI功率暨光電半導體週線上論壇」將自7日至9日舉辦，市場預期，第三代半導體相關概念股可望繼續吸引投資人目光，包括環球晶、宏捷科及漢磊、嘉晶等皆積極卡位，轉機題材點火。

而鋼鐵、綠能概念股受惠各國基礎建設啟動，帶動產業需求暢旺，中長線則有各國在巴黎協定中承諾，目標在2050至2100年實現全球「碳中和」目標，降低碳排放量，未來10年政策商機可期。

(時報資訊)

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