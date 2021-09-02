不畏7月全球金融市場震盪，勞動基金7月投資收益達222.2億元，累計前七月衝高至3,224.8億元，收益率7.04％；加計衛福部委託的國保基金及退撫基金，7月三大政府基金單月獲利近241億元，累計前7月衝上4,085億元。政府基金對下半年景氣、疫情等整體看法偏正向，對今年投資收益看法也樂觀。

儘管7月間全球金融市場震盪，台股7月收盤下跌508點，但勞動基金運用局1日公布，勞動基金7月投資收益達222.2億元，累計前七月衝高至3,224.8億元，收益率7.04％；若加計衛福部委託的國保基金及農委會委託的農退基金，7月共賺243.3億元，累計前七月達3,516.3億元，收益率7.06％。

不過，退撫基金7月出現罕見的虧損，小賠2.42億元，累計前七月仍獲利568.89億元，收益率8.52％。退撫基金表示，主要還是台股7月跌了2.86％所致。

退撫基金統計，今年截至7月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.23％、台股加權股價指數上漲17.07％、MSCI全球指數上漲13.08％、巴克萊全球債券指數下跌1.92％。

勞金局表示，7月份歐美國家疫苗覆蓋率持續提升，經濟活動快速復原，然而亞洲區域持續遭受新一波變種病毒肆虐，使得這些國家工廠、港口陷入困境，進而擊全球供應鏈，金融市場則是震盪下跌走勢。展望未來，勞金局指出，雖然新冠變種病毒持續蔓延，加上美中貿易與科技爭端不斷，可能對全球產業鏈形成干擾，惟今年國際經濟基本面穩定向上，疫苗覆蓋率逐漸提高，主要經濟體積極啟動基礎建設計畫，在數位轉型潮流及消費性電子新品拉貨效應，和國內半導體業進階產能及製程優勢挹注下，我國下半年出口續呈審慎樂觀。

勞金局說，整體而言，隨著各國疫苗施打與藥物研發接續進行，加上各國持續性擴張政策支持下，經濟活動可望持續正向復甦，然而變異病毒蔓延情形及地緣政治風險等，仍將持續干擾市場動態。

(時報資訊)