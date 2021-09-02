勞動部1日公布最新無薪假統計，連續2周下降後，無薪假家數與人數再度攀升，家數來到4,822家、再創歷史新高，而人數58,731人則創疫情新高，主要以旅行社為主的支援服務業新增最多，其他內需產業已經持續下降，研判無薪假高峰期已過，將隨著開學逐步恢復。

與勞動部8月24日公布實施家數計4,626家，實施人數56,566人相比，這次增加196家，人數增加2,165人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多是每月休9至12日。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期新增主要是以旅行社為主的支援服務業，以7月底、8月底，同期數據相比，這一個月來，支援服務業新增了685家、4,733人，主因交通部紓困4.0方案的補貼已在7月結束，為維繫勞雇關係，旅行社不得不先申請減班休息，轉而尋求勞動部補助方案。但從數據研判，整體減班休息應已到達最高點，若疫情沒有變化，不會再往上升。

黃維琛指出，這次從受創嚴重的住宿及餐飲業與批發及零售業來看，住宿及餐飲業在過去1個月，實施人數減少2,000多人，數據已降下來，代表高點過去；批發及零售業同樣也是往和緩方向前進，這次民生工業雖然單周增加266人，主要是因為單一食品廠實施人數較多所致。

從縣市別來看，實施無薪假主要仍集中在六都，但從宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、台南市、屏東縣等以觀光景點為主縣市分析，黃維琛表示，這些縣市都出現了無薪假趨緩的情況，隨著9月1日開學，帶動整個生活回歸正軌，包括營養午餐團膳、市區公車等情況，也會逐步恢復。

(時報資訊)