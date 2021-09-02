基本工資審議委員會9月底前即將召開，備受矚目。經長王美花1日接受媒體專訪表示，製造業與內需服務業在疫情之下呈現兩樣情，內需型受創很深，但製造業出口暢旺，且今年主計總處預測GDP達5.88％，「基本工資說不能調，恐怕很難」。

勞動部即將在9月下旬召開基本工資審議委員會，日前勞長透露往正向走，蘇揆也說會請審議委員會體諒勞工的辛苦，在在透露今年基本工資調漲勢在必行。

王美花1日接受媒體專訪時說，經濟部在審議委員會中負責蒐集業界情形，但今年不用收集，也知道製造業今年表現好得不得了，但內需服務業因疫情三級管制措施受創影響很大，呈現兩樣情。

將提配套措施 兼顧服務業

王美花坦言，過去沒有碰過製造業與服務業落差這麼大的情況，需要進一步思考如何兼顧內需服務業。過去基本工資都是一起調，不太可能有例外，因此經濟部會在審議會中提出配套，提出一個可兼顧製造業及內需服務業的方案。

她強調，基本工資是否調漲是由審議委員會決定，不是院裡的意見，基本工資審議委員會召開時，會根據多項因素進行判斷與討論，經濟成長率是主要的因素之一，而主計總處預估今年GDP是5.88％，GDP成長這麼高，「基本工資說不能調，恐怕很難，製造業這麼好的表現，也是應該要調。」

至於基本工資月薪與時薪是否調幅脫鉤？勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，過去在審議委員會上，都是先討論出基本工資月薪、再討論時薪，沒有一定調幅一樣，也曾出現基本工資時薪調幅高於月薪情況，這部分沒有脫鉤或不脫鉤的說法。

製造業暢旺是否代表有能力大幅調高月薪調幅？勞動部官員表示，必須要參考相關經濟數據而定。依勞保局統計，以基本工資24,000元投保勞工人數總計有318.7萬人，其中製造業最多有87萬人，占整體領基本工資勞工的27.3％。官員說，要調整基本工資，還是要考慮到各行各業通盤考量。

(時報資訊)