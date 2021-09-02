財新1日公布月8月中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，不僅跌破榮枯線，更創下18個月來新低。此一走勢和官方製造業PMI相同，主要是受到疫情捲土重來的影響。值得注意的是，疫情變化加上通膨壓力等背景下，企業家對未來一年製造業的樂觀度處於15個月低點，經濟復甦前景備受考驗。

路透報導，財新中國製造業PMI在2020年2月因疫情爆發而驟降至40.3，為2004年4月該項調查開啟以來最低。8月份的最新數據則是去年2月以來的新低，足見製造業在新一波疫情下的龐大壓力。

分項指標看，受外需回落影響，8月製造業新訂單指數較上月減少1.2至48，創16個月低位。產出指數較上月減少3.1至47.7，創18個月最低水準；就業指數亦為五個月來首次跌至榮枯線以下。此外，在原物料及運輸費用上漲下，製造業產品出廠價格較7月份升幅加劇。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月下旬開始的新冠疫情，是2020年第二季中國經濟逐步正常化以來遭遇的最嚴重挑戰。受此影響，8月製造業景氣度下降，企業減少採購，產成品庫存被動增加，就業市場開始惡化。由此產生的供應短缺又導致廠商的成本負擔與產品銷售價格進一步上揚，通膨壓力依然較大。

王喆指出，製造業對疫情不確定性的憂慮加深，業界對未來一年景氣的樂觀度與7月持平，處於15個月低點，下半年經濟下行壓力仍然較大，官方務須完善疫情防控、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作。

東吳證券首席經濟學家任澤平分析，近期數據顯示消費、投資、出口的經濟增長「三駕馬車」已全面放緩，經濟周期已從停滯性通膨轉向衰退階段，2021年下半年到2022年上半年是重要轉換時間點，逆周期調節政策應該儘速推出，包括財政政策發力新基建，貨幣政策也應逐漸寬鬆，從「不急轉彎」逐步朝向「慢轉彎、轉彎、踩油門」等四個階段。

(時報資訊)