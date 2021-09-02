2021年8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌3.1至62.1，出現今年1月以來最慢擴張速度，中華經濟研究院長張傳章表示，PMI已連續十個月維持在60以上（一般擴張指50以上），台灣PMI放緩不代表景氣變差，而是回歸常態。

張傳章解釋，8月六大產業全數回報PMI擴張，整體製造業景氣維持在長期上升或持平，不同產業的貨櫃、長短料（關鍵零組件）呈現不均衡的發展，半導體業的訂單透明度可暢旺到2022、2023年，現在應視為回歸到長期均值的過程。

中研院經濟所研究員賴樹鑫也強調，長期來看，製造業PMI正常的數據在55～60，台灣PMI接下來會漸漸回歸到正常。製造業在經過高速成長許久之後，現在的情況比較回到正常水準，應正面看待。

台灣製造業六大產業8月依擴張速度排序為電子暨光學產業65、電力暨機械設備產業62.9、基礎原物料產業58.9、食品暨紡織產業55.4、交通工具產業54.5與化學暨生技醫療產業52.3。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，最主要還是電子暨光學產業處於高度擴張區，9月有蘋果新機的拉貨效應，且多是用空運在送貨，比較不會受到塞港影響，可持續暢旺。

中經院分析，8月台灣PMI的五項組成指標，供應商交貨時間持續攀升的同時，新增訂單與生產指數的擴張速度明顯趨緩，且8月美西與大陸塞港問題嚴重，東南亞部分國家停工或減產，供應商交貨時間指數也回升至69.6。

張傳章指出，製造業有下修今年下半年出貨量的聲音，有兩個面向的可能，一是需求下來，一是供給不足，台灣的主要出口市場中，僅大陸、東南亞有疫情擴大的疑慮，美國和歐盟才剛解封，復甦穩健，未來展望尚佳。

(時報資訊)