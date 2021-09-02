中華經濟研究院1日公布，8月台灣非製造業採購經理人指數（NMI）上揚3.5至56.7，是連續第三個月走升，且已連兩個月維持擴張（數值高於50）。中經院指出，隨著本土疫情警戒降級，加上8月有開學前的龐大消費潮，相關產業景氣已從谷底翻揚好轉，正向商機甚至可望一路延續到冬季。

中經院分析，揮別疫情陰影，非製造業商業活動與新增訂單指數6月觸底後連續兩個月擴張，且八大產業NMI皆呈現擴張，是本土疫情發生以來首度齊步擴張，其中，疫情期間衝擊最嚴重的住宿餐飲業，NMI從7月的42跳升到8月的65.3，相較5、6月的12.5、16.7，翻揚速度非常驚人。

中華經濟研究院長張傳章表示，非製造業無法像製造業有出口支撐，在邊境管制下，國際觀光客無法入境，振興內需市場要靠國人，行政院的五倍券肯定對振興內需有正面效應；他建議，應大量推廣數位五倍券。

中經院指出，8月台灣NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。其中，供應商交貨時間指數5月攀升至創編以來最快上升速度後，已連續三個月上升速度趨緩，8月指數續跌至55.6；全體非製造業7月一度回報存貨數量遠高於當前營運所需，8月存貨觀感指數隨即回跌至49.8。這兩項指數變化代表廠商在訂單增加下、仍能加快提供服務，受疫情限制的情況減緩。

至於8月「未來六個月展望指數」為58.3，同樣已連兩月擴張。中華經濟研究院副院長葉俊顯認為，相關廠商的心態「既期待又怕受傷害」，對未來大好商機有所預期，但對不確定的疫情又很在意。

從非製造業人力僱用指數8月僅53.5，可看出業者目前仍不敢放手釋出職缺，但若五倍券有好的引導方式，精準把振興資源投入振興標的，會更有助「外熱內回溫」的台灣經濟情勢。

(時報資訊)