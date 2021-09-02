自2020年初新冠疫情爆發以來，全球面對此一世紀病毒雖不致說束手無策，但企圖控制疫情的嘗試多數是失敗的，即使在疫苗資源充足的國家，常見一放鬆管制疫情就失控的現象，而各國確診人數激增的唯一因應之道，就是重新祭出嚴格的管制措施。如此現象，反覆在世界各地出現，顯然當前科學能力跟不太上病毒變化的速度，想要讓此病毒從世界上消失，回復到之前的生活絕非易事。認真看待此一情勢，我們在經濟面上提出的對策都要重新來過，產業政策更要予以重新的定位。

台灣從疫情出現以來至今，經濟層面被討論最多的對策，可歸納為兩大類。第一類主要與錢有關，希望透過撒錢的方式，消極面上要解燃眉之急，如各式各樣的企業紓困措施，也期待能發揮提振經濟景氣的積極效果，例如三倍券、五倍券，以及各部會所設計各式各樣振興券的發放等。另一類則涉及疫情有關的產業部分，包括曾引以為傲的口罩生產線，和持續被討論的國產疫苗研發與生產計畫等。

政府撥錢讓企業度小月，並非此波疫情發生才有的新構想，台灣之前多次爆發金融危機時，都有過類似作法，亞洲金融風暴期間甚至直接在財政部設立紓困窗口，企業只要遞件，幾乎都可跳過銀行審查程序直接下令撥款。此種方式固然討喜於企業，爭議亦不小，疫情還在持續，紓困計畫更已推到了4.0版，距離「解燃眉之急」的出發點差距愈來愈遠，企業要錢的聲音則是愈來愈大，要求紓困之外，財政部減稅、中央銀行讓新台幣貶值等手段，都一而再的有企業家主動提出。

就產業發展的觀點，病毒已把舊世界打得落花流水，持續性的紓困不住手，即使讓許多產業因此運營更長的時間，但他們具有在後疫時代生存的條件與能力嗎？大撒幣的同時，政府抓的應該是新產業的發展趨勢，幫這些艱困企業忙的同時，也要同步想想架構新經濟秩序時，他們可以扮演何種角色，甚至利用此機會推動整併，提升產業的競爭力。

從口罩生產的逆轉勝到疫苗國產的爭議不斷，則是另一個受注目的產業問題。坦言之，疫情已讓人與人間的接觸變的困難，自我保護的意識也明顯提升，便宜好用的口罩人人必備，絕不允許生產斷鏈，但不容諱言，這畢竟是一種沒有太高技術含量的產業，國產化與否爭議也不大，相形之下，疫苗的問題就顯得複雜的多。

無可否認的，全世界對消滅新冠病毒並無抱太多希望，而是將把疫苗盡可能的打好打滿，當作讓人們回復到之前生活的主要對策。我國政府疫苗政策，也偏向扶植國產疫苗，讓國人自製疫苗來保護人民的安全，並避免讓此一攸關生命安危的必須品受制於人。

如此設想合情合理，但我們也須體認到一個現實問題：就算兩支國產疫苗都達到國際水準，甚至提供的保護也和國際上任何一支疫苗相近，但它真有跨出國門，成為生技業的明日之星的可能嗎？恐怕不是件容易的事。

國產疫苗要揚威國際，最具體的指標之一就是世界衛生組織是否認可。且不論此組織中影響力相當高的中國大陸，會否予以阻撓，目前世衛組織只認可七支疫苗，而疫苗施打在部分國家已進入到第三劑，只要疫情持續，打疫苗很可能會成為之後每人每年的例行公事，其所隱含的龐大商機有多麼巨大，很難想像各大藥廠和他們所屬國，會願意將此商機釋放出來，讓其他人分享，而這也將使得國產疫苗的使用會非常集中在台灣。

再者，雖然我們極為希望國內疫苗可以一舉成為台灣生技之光，但目前國際上已存在許多被認可且證實有效的疫苗，我們要後來居上有很大的難度。以此情況觀之，我們應該思考改變策略，成為國際上主要藥廠的協力生產者，而非潛在的競爭者。簡言之，如果你技術純熟，可以去幫忙代工生產，在疫後經濟新崛起的疫苗商機中分一杯羹。但如果在短期內完全執著於生產自己的疫苗，卻忽視生技產業長期的發展策略，恐非明智之舉。

(時報資訊)