在新冠疫情擾亂供應鏈的影響下，亞洲製造業活動8月動能普遍減弱，東北亞日本與韓國製造業擴張力道放緩，東南亞七個會員國全數陷入萎縮，此為2020年5月以來首見。市場擔憂，民間消費力道減弱，若製造業再陷入低迷，恐不利於亞洲經濟成長。

在東北亞，日本Jibun銀行周三公布8月日本製造業採購經理人指數（PMI），從7月的53降至52.7，其中海外訂單出現1月以來首度萎縮。市調機構IHS Markit亦公布，韓國8月製造業PMI從53降至51.2，創下去年10月以來最低。日韓數據皆維持於產業榮枯分水嶺50之上。

日本與韓國同為出口大國，8月製造業擴張速度皆放緩，顯示Delta變種病毒威脅升高，導致工廠停工、晶片持續短缺，兩國經濟復甦速度恐受影響。

研調機構凱投宏觀亞洲經濟學家荷姆斯（Alex Holmes）表示：「變種病毒攪局，對於亞洲製造業帶來更多阻力，像是晶片短缺與運輸成本高漲等。」

東南亞情況更糟。IHS Markit調查顯示，東南亞國協（ASEAN）8月製造業PMI從7月的44.6略降至44.5，連三個月惡化。產出與新訂單進一步下滑，企業對於產出的信心降至13個月新低。

參與統計的七國全數陷入萎縮，最慘的是緬甸PMI跌至36.5，越南從45.1跌至40.2，此為2020年4月以來最低。馬來西亞與印尼升至43.4與43.7，但仍遠低於榮枯線50，泰國跌至48.3。新加坡8月PMI跌至44.3，創下去年9月以來最低。菲律賓跌至46.4，改寫15個月新低。

東南亞疫情近日升溫，促使各國實施嚴格防疫措施，許多工廠因此停工，導致製造業備受打擊。這與東北亞、西方經濟體形成強烈對比，後者製造業成長放緩但維持擴張。分析師認為，若東南亞持續實施嚴格防疫的話，那全球生產重鎮地位恐怕不保。

(時報資訊)