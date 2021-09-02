全球晶圓代工龍頭台積電宣告漲價，產業熱度持續沸騰，麥格理證券剖析晶圓代工報價與供應商毛利率變化，看好成熟製程將再啟動新一輪上漲，最看好以成熟製程為主力的指標股聯電、世界先進2022年毛利率大飆升。大和資本最新加入看多台積電行列，升評「優於大盤」。

麥格理所作情境分析顯示，若成熟製程價格比基本假設多漲了5或7個百分點，可望替台積電、聯電、世界創造毛利率上檔空間，全年毛利率上看54.6、38.3與46.7％。若以毛利率增加數值來看，聯電受惠成熟製程價格上揚貢獻最大，最多可增加4.4個百分點。

國際資金連續六個交易日買超聯電，合計20.8萬張，投信更從8月5日開始不離不棄、連20個交易日天天買超，共計49564張，土洋法人攜手力挺，激勵聯電股價步步上攻，1日收64.1元，刷新大波段新高，下一步向外資賦予的「8」字頭，甚至百元級股價進發。

自2021年以來，晶圓代工領域以成熟製程產能最為緊缺，因而在8吋晶圓、40奈米等成熟製程已經漲了20％，12～28奈米製程晶圓代工價格也漲了一成之多，推升聯電、世界2020年第二季至2021年第二季毛利率大增8個百分點。

放眼2022年，麥格理原就預估成熟製程將會上漲6％，然麥格理認為，為反映成本上升，所有成熟製程2022年初可能迎來額外5個百分點的漲幅，至於2022年下半年至2023年連結長約（LTA）的新製程，更可能比目前預估價格高出20％。

台積電全製程漲價效應銳不可當，各大外資研究機構紛紛專注於漲價幅度、生效時間，同聲看好台積電毛利率升溫，有助機構法人聚焦台積電營運成長。大和資本證券半導體產業分析師徐禕成，先前擔憂半導體庫存調整風險，對台積電持中性觀點，然隨台積電啟動漲價，直言「睡獅覺醒」，將台積電升評至「優於大盤」，推測未來12個月合理股價是666元。

有別於多數外資聚焦台積電本身，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻深入探討對晶圓代工客戶毛利影響程度，進一步拓展漲價效應的討論層面；緊接著，麥格理證券把焦點拉回不斷漲價的成熟製程，進一步加持國際資金對聯電、世界的投資信心，提供另類思考。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意