小米正式進軍「造車圈」。小米集團9月1日在官方微博宣布「小米汽車」已完成工商註冊，註冊資金達100億元（人民幣，下同），由小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍親自出任法人代表。同時組建約300人團隊，稍早8月25日公告收購自動駕駛技術公司深動科技（DEEPMOTION TECH），凸顯小米已加速充實造車技術、人員力量。

小米方面表示，在人才儲備、研發投入、技術積累等已做好充足準備，包含人工智慧、IoT智慧生態、新材料工藝等技術優勢，可對汽車業務形成有力的支持，對打造「米粉」喜愛的智慧電動汽車充滿信心。

近年小米對汽車業企圖心越來越明顯，在先後投資蔚來汽車、小鵬汽車之後，今年3月底春季發布會上，雷軍表示，未來10年小米將投入100億美元造車，首期投資為100億元，「願意押上我人生積累的所有戰績和聲譽，為小米汽車而戰」。

雷軍隨後在4月時透露，小米首款電動車價位將鎖定10萬元以上的中高階市場，預計最快3年後亮相。

在宣布造車5個月之後，小米集團9月1日宣布「小米汽車」已完成工商註冊，並透露小米汽車團隊已進行大量的用戶調研和產業鏈考察，調研訪談2000多次，拜訪並深度交流十多家業內同行、幾十家產業合作夥伴。在收到超過2萬份履歷之後，也已組建起約300人的團隊。

此外，小米8月25日也發布公告，以總交易金額約7737萬美元價格，收購自動駕駛技術公司深動科技。

另據騰訊《深網》報導指出，雖然雷軍親自出任小米汽車的CEO，但諸多跡象證明，王川和黎萬強將會是項目主要執行人。前者帶隊推出小米電視一代，打造被認為是小米除手機之外最成功的業務產品；後者則是小米的核心聯合創始人之一。

(時報資訊)