香港政府及香港貿發局合辦第六屆「一帶一路」高峰論壇於1日舉行。大陸商務部部長王文濤以視訊出席致詞，強調香港參與「一帶一路」建設是大陸對外開放的重要舉措，也是促進陸港優勢互補、共同發展的重要途徑，並表態支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。香港行政長官林鄭月娥稱，RCEP準備好加入新夥伴時，港府希望盡快展開正式商討。

作為單獨關稅區

王文濤表示，大陸商務部將積極推動陸、港兩地經貿合作，並支持香港更廣泛參與區域經濟合作，包括支持香港以單獨關稅區盡快加入RCEP，並在APEC等機制中發揮作用，進一步提升香港國際金融、貿易和航運中心地位。

林鄭月娥表示，明年RCEP將全面實施，是作為占全球人口3成、全球經濟增長三分之一的世界最大貿易協定，在疫後時期，可協助推動全球經濟復甦，會爭取加入RCEP，盼促進香港經濟復甦。

文教藝術多方互惠

林鄭月娥說，香港與RCEP的經濟體有密切經貿關係，RCEP的15個創建國家，香港與當中13個國家簽定自由貿易協議，除了商業合作，也涉及藝術、文化和教育，關係多元且互惠。她續指，很多香港民眾的親友也住在參與協定的地區，香港加入RCEP是自然的下一步。

王文濤強調，大陸已進入新發展階段，為陸、港深化經貿合作提供更多機遇，大陸商務部願與港府共同推動香港參與「一帶一路」建設走深走實。

據了解，此次線上論壇有來自80個國家或地區的政商界領袖參與，林鄭月娥向在會上強調，香港是唯一一個兼具安全及活力商業環境，並能直接接觸大陸經濟的城市，也是通往粵港澳大灣區及一帶一路的必然之路。論壇期間，大陸商務部與港府共同簽署《關於推進境外經貿合作區高質量發展合作備忘錄》。

(時報資訊)