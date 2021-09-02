情侶在一起也不見得能走到最後，雙方家庭更往往是分手的主要因素。一名月薪35K男網友見女友家長，卻被對方哥哥嫌的一無是處，甚至對著女友說「妳跟他玩玩就好」，但網友看完過程後，卻一面倒認為女友哥哥是對的，更嗆原PO不要害別人家女兒。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文抱怨，表示自己跟女友交往一年多，是在反核社運認識的，穩定下來後決定去見女友家長，未料剛歸國的女友哥哥也跟著出席。原PO說，原本和緩的氣氛，在對方哥哥一進門後全變了。

原PO說，女友哥哥是當成衣業老闆，在東南亞開了12個廠，一露面後，就把全家人帶去高級西餐廳吃飯，開一瓶酒就花6萬。過程中，對方完全不想正眼看他，直接當他面問女友「他有房嗎」，得到剛錄取35K工作的答案後，先嘆了口氣，接著完全不留情說「看起來也不年輕了，好歹找個有背房貸資格的吧」。

原PO聽到後，忍不住回應自己33歲，會再努力，希望可以給點時間，但話還沒說完，就被對方打斷「有沒有100萬，不求你給我們家聘金，至少要有個像樣的婚禮吧」。儘管女友與女方雙親都不斷勸阻，但對方完全不給面子，指著自己妹妹「你現在親口說，你只願意花幾百塊公證」、「玩玩就好，別太認真」，接著就拿起帳單問「這頓12萬，你付還我付」。

原PO說，自己當下眼淚都流出來，只能吐出對不起三個字，事後根本回憶不起是如何吃完飯、走出餐廳的。但網友看到這段後，卻全都一面倒批評：「女友哥哥是對的」、「男人沒錢至少有骨氣吧，畏畏縮縮還掉眼淚，是我也瞧不起你」、「物質只是暫時，但你從心理層面完全展現你的懦弱，也別怪對方不相信你」、「好歹回個這次麻煩你，下次換我請回來吧」、「如果你20多歲也罷，都33了還這樣，根本軟爛男」、「虧你女友跟她爸媽都幫你說話，結果你這種表現」，更有人嗆「搞社運大多都活在幻想中，真正面對問題就縮了」。

(時報資訊)