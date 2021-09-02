現代人飲食越來越講求健康養生，就害怕哪天疾病上身。知名主持人鄭弘儀近日更在節目上分享自身經歷，透露有位身價百億大老闆某天中午找他談時間，還特地準備了自帶的便當分他吃，但菜色卻讓鄭弘儀相當傻眼，令他忍不住問大老闆：「你的人生這樣還有意思嗎？」

鄭弘儀近日在主持《新聞挖挖哇》中透露，曾有位某公司大老闆約他在辦公室談事情。鄭弘儀原本想說，既然約在中午應該是隨便到外頭吃飯，「沒有，他(指老闆)自己帶便當了，然後他知道自己中午有約，他也給我一個便當，那個量都不多。」

鄭弘儀接著反問現場嘉賓，你知道大老闆便當裡面放了什麼？「地瓜葉燙的，去燙的時候有加蒜片，然後加了一點點醬油，還有一小條地瓜，一個雞胸肉，還有再加不多的糙米飯，就這樣。」鄭弘儀還補充，那位老闆還自己帶了一個保溫瓶，但對方財產超過百億。

由於大老闆吃得實在是太養生，令鄭弘儀忍不住開玩笑問對方：「你的人生這樣還有意思嗎？」還說自己若擁有這麼多財產，他整晚都會吃牛肉。鄭弘儀還透露大老闆為了健康無所不用其極，每天都會回家踩腳踏車運動踩到流汗，早睡早起每天晚上9點睡覺，早上5點起床，起床後就到河堤走走，讓鄭弘儀直言這種生活感覺活到100歲也好像沒享受到。

(時報資訊)