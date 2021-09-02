美國官方就業報告出爐前夕，有「小就業報告」之稱的ADP就業數據顯示8月民間就業僅增加37.4萬，遠低於市場預期，透露Delta疫情升溫可能衝擊就業市場復甦，並將影響聯準會(Fed)量化寬鬆退場的時程布局。
受到就業報告開低的影響，美元應聲走貶，追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數由漲翻跌，下探92.46，貶0.17％。美元指數周二最低一度來到92.395，創8月6日以來最低。
根據ADP發布的全國就業報告顯示，8月民間部門總共新增37.4萬就業，增數雖高於7月的32.6萬，但遠低於華爾街預估的60萬。
ADP首席經濟學家李察森(Nela Richardson)表示，「我們的數據顯示勞動市場復甦力道已轉弱，相較於上半年就業人口強勁成長，下半年就業成長呈現下跌。」
產業別來說，以服務業就業成長力道最強，單月新增32.9萬工作，其中休閒觀光部門就大增20.1萬，另外產品製造業增加4.5萬，營建業添增3萬。
李察森指出，儘管就業成長放緩，總計今年以來民間部門就業人口累計增加近400萬，就業人口較疫情爆發前水準還有約700萬缺口有待填補。
官方就業報告周五出爐，華爾街預估8月非農就業人口將增加72萬，失業率則進一步滑落至5.2％。 澳洲國民銀行外匯策略部門主管艾崔爾(Ray Attrill)在給客戶的研究報告中指出，「由於Fed主席鮑爾已成功切割縮減購債與升息的關聯性，美元上升趨勢至少目前已經畫下句點。」
美元指數8月20日一度升抵93.734，創9個半月新高，但在部份官員表示不會馬上啟動縮減購債後，美元指數隨即翻跌。
鮑爾上周五在央行年會上指出，QE措施雖然可能在今年底前開始退場，但Fed並不急於升息。
巴克萊銀行駐東京資深貨幣策略師門田表示，「上周五的央行年會，在貨幣政策走向方面鮑爾其實並未提供新的訊息，市場目前都在靜待周五的官方就業報告，以便從中判斷Fed的QE退場時點。」
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