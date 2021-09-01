隨著陸美貿易戰、工資上漲，以及環保法規趨嚴等因素影響，台灣科技公司對大陸投資意願逐步下降，甚至從2011年79.5%，2020年僅剩下33.3%，但依然保持第一，至於美國則是從4%升至23.7%。對此，日媒報導，有不少國家與地區受惠台灣公司投資，但與台灣保持良好關係的日本卻未獲利多少。

據 《日經亞洲評論》報導，引述台灣經濟部報告指出，過去10年台灣對外平均每年投資金額為180 億美元，大陸仍是台灣首要投資地區，美國成為第二大投資對象，東南亞則是來到15%、居於第三，也是從2011年的6.2%增加超過1倍。然而，日本卻幾乎沒有變動，甚至比重還低於印度的0.9%，歐洲則是以8.9%、居於第四。

報導分析，這顯示美國所提供的制度吸引台灣科技公司前進，東南亞則是提供優惠的勞動力成本吸引生產基地進駐。至於日本，當地政府希望全球晶圓代工龍頭台積電投資設廠，今年2月則是宣布於日本投資設立100%持股子公司，實收資本額不超過186億日圓、約1.86億美元，以建立3DIC材料研究中心。

私募基金業者閎鼎資本 （TGVest Capital）日本代表 Takashi Motomura指出，雖然日本在過去於半導體領域領先全球，當然仍在半導體生產設備與材料上具有領先地位，但日本公司必須正視，台灣如何利用研發成果應用，居於半導體製造領先事實。實際上，許多日本公司仍站在居高臨下的姿態，認為台灣公司只是分包商，這與台灣期待與日本有深度合作有所落差。

Takashi Motomura強調，日本公司仍擁有強大技術基礎，但心態必須要有轉變，讓台灣的優秀公司願意投資，如此達到雙贏目標。

(時報資訊)

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