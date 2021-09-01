隨癌症治療技術持續精進，為讓保險規劃與醫療科技同步進化，富邦產險今宣布，推出全球首張高端微創手術「癌症達文西保單」，富邦產險攜手機械手臂輔助微創手術技術龍頭公司Intuitive直覺與醫療界共同研發，提供初次罹癌施行達文西手術，住院期間可能面臨支付病房、醫療、手術等高額醫療費用的保障。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險本次推出「健康守護加」升級版專案，除提供基本住院日額保障外，民眾還可加選「初次罹癌保障」與「住院醫療實支實付保障」。

考量民眾於癌症住院期間所產生的高額負擔，以及領先醫療科技的自費項目可能出現保障缺口，富邦產險提供全球首張高端微創手術－癌症達文西手術保障，民眾可視自身需求彈性加購，未來若因癌症需施行達文西手術時，可不受經濟壓力影響。

直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛表示，微創是外科手術的趨勢，機械手臂更在其中扮演重要角色。達文西手術至2020年底全球已累積超過850萬例的手術量，近年的成長更加顯著。藉由這次與富邦產險的合作，將高科技醫療的好處跟享有術後更高的生活品質帶給民眾。

以投保富邦產險「健康守護加」計畫A加值方案一為例，民眾若因初次癌症施行達文西手術，除提供初次罹癌單筆定額50萬給付，還另有高達30萬住院醫療實支實付保障。

以40歲投保年齡為例，首年年繳保費不到1萬元，除能彌補實支實付高額費用支付缺口，還可享有更好的治療品質與醫療保障。

達文西手術為目前全球最先進的微創手術系統之一，超過2.4萬篇研究報告指出，運用機械手臂輔助手術可降低手術失血量、術後併發症、縮短住院時間等。目前達文西手術在泌尿科、婦科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸科等科別都可運用。

其中，攝護腺癌、部分腎臟切除術之達文西手術費已獲健保給付，但仍有許多達文西手術尚未納入健保給付，民眾仍需自費負擔手術費用，加上手術設備、醫材使用、病房升等與相關治療費用等，住院期間自費醫療費用對病患來說仍是一筆沉重的負擔。

(時報資訊)

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