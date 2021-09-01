美國產油重鎮路易斯安那州的煉油廠，因艾達颶風（Ida）侵襲被迫關閉，近日逐步恢復產能，主要輸油管也全面恢復運作。儘管墨西哥灣區能源業可望很快從風災打擊中復原，但艾達颶風造成的災損，估計多達200億美元。

石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）表示，該公司墨西哥灣區胡佛（Hoover）鑽油平台的全體人員，開始恢復正常工作。埃克森美孚另提到，在路易斯安那州首府巴頓魯治（Baton Rouge）的燃料設施，已於上月30日重啟運作。

而對美國東岸汽車駕駛來說也有好消息，美國最大輸油管系統營運商Colonial Pipeline指出，從德州休士頓到北加州格林斯博羅（Greensboro）2條油管，已於本周一恢復供油，這讓消費者鬆一口氣，不必擔心汽油等燃料價格大漲。

艾達颶風橫掃墨西哥灣區，致使該區電網遭到嚴重破壞，紐奧良所有居民及路易斯安那州數十萬民眾飽受停電之苦，何時恢復電力尚無明確時間表。

而灣區逐漸開始恢復運作的煉油廠，所幸不在艾達颶風中心範圍內，未發生停電狀況，重啟運作的工作得以順利進行。

但據富國銀行（Wells Fargo）與信評機構惠譽（Fitch Ratings）分析師估計，艾達颶風襲擊路易斯安那、阿拉巴馬、密西西比等墨西哥灣沿岸各州的損失，總計在150億到200億美元。

惠譽指出，回顧16年前重創路易斯安那州的卡崔納颶風（Katrina），釀成650億美元保險損失創歷史紀錄。

因應艾達颶風造成的損害，美國汽車保險巨頭Allstate表示，在阿拉巴馬州和德州設立多家行動理賠中心，他們的人員已經進駐，會盡快就車子受損程度進行評估。

加州房地產數據公司CoreLogic估計，約有941,392棟房屋恐遭艾達颶風吹毀。艾達強度達到4級，風速每小時150英里，上周日在紐奧良附近引發土石流災情。

(時報資訊)