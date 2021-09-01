臺灣已是英國在亞太地區最重要的離岸風力發電夥伴，每年舉辦的臺英再生能源交流圓桌會議今年邁入第16屆，並於1日在台北舉行，由英國在台辦事處與臺灣經濟部能源局共同主辦。

這次會議以線上形式進行，吸引逾200位產業人士上線參與，共有16家離岸風電企業針對離岸風場的運轉與維護（O&M）、智慧電網和浮動式風電創新科技，分享最佳實務經歷。在能源局局長游振偉與英國在台辦事處代表鄧元翰的見證下，臺灣最大造船廠台灣國際造船股份有限公司與英國浮動式風電開發商福廷綠能源股份有限公司（Flotation Energy）也簽署了合作備忘錄，雙方將就浮動式離岸風電的開發進行合作。

英國離岸風電產業已訂定在2030年前達成總裝置容量400億瓦（40GW）的宏大目標，目前英國營運中的離岸風電總裝置容量已超過100億瓦（10GW）。隨著市場上更大型風機技術的推陳出新，離岸風電為英國電網提供了最有價值的減碳途徑。英國已在歐洲市場測試創新技術並累積海事工程經驗，現在已能在短短8小時內就完成一台風機的架設。英國政府也持續在創新科技上擴大投資，以便用最具成本效益的方式提供綠電，並加速協助英國離岸風場的設立流程，讓英國電網系統得以供應更多綠電。離岸風電價格已逐年下滑，其經濟吸引力則與日俱增，英國是此創新領域的先驅。

臺灣在2016年推動能源轉型政策，規劃於2025年再生能源發電占比提高至20％。為達成能源轉型之目標，並展現成為亞洲風電樞紐之決心，臺灣正在加速推動離岸風電，目標為2025年風電累積裝置容量將達到5.6GW。臺灣離岸風電政策三階段包括示範、潛力、及區塊開發，目前已邁入第三階段，經多次徵詢各界意見後，已於今年8月19日正式公告第三階段離岸風電區塊開發選商作業，預計於2026年至2035年分階段進行選商，並共計釋出15 GW離岸風電裝置容量，期望穩定發展臺灣離岸風電市場，及逐步實現能源轉型，使臺灣邁向環境永續之願景。

現今已有30家英國離岸風電業者在臺灣成立據點，英國有經驗與商業能力可協助臺灣建立強大的產業供應鏈，運用浮動式離岸風電等創新技術將更加鞏固臺灣在亞太地區離岸風電市場的領先地位。

經濟部政務次長曾文生在開場致詞指出：「各國都非常關心臺灣再生能源的進展，尤其離岸風電的部分，預計於2025年風電累積裝置容量將達到5.6GW。為加速風電發展，經濟部將自2026年至2035年，每年釋出1.5GW併網容量，比原先規劃的1GW，提高了50％，因此，我們需要更多的合作夥伴。臺灣跟英國之前就有許多官方的合作交流，也很開心看到很多民間的交流，期待未來臺英雙方能有更多的合作機會。」

英國在台辦事處代表鄧元翰表示：「英國在台辦事處與臺灣在離岸風電領域的合作歷史悠久。隨著臺灣近年來積極進行能源轉型，我們很高興看到臺英在這方面的合作關係有長足的發展。離岸風電產業因應創新技術的出現正在逐步演變。未來幾年，英國將透過分享創新技術與方法更加強化與臺灣的合作，協助確保臺灣在亞洲離岸風電發展的首要市場地位。」

擔任此次英方主席的英國皇家財產署（The Crown Estate）海洋局（Marine）局長Huub den Rooijen也表示：「豐富的風力資源和強大的政府領導已讓臺灣躍升為離岸風電開發商首要重視的風電市場。就像英國一直在做的，產業和利害關係人之間的持續對話對於創造有利的投資條件至關重要，我們很高興與臺灣持續分享英國的相關經驗。」

擔任此次臺方主席的能源局局長游振偉也指出：「很高興與英國合辦再生能源圓桌會議已16屆，本次會議更樂於見證英國Flotation Energy與台灣國際造船公司簽署合作備忘錄，也很期盼未來有更多的臺英企業在再生能源的領域上建立合作夥伴關係。今天的會議邀請諸多雙方的官方與產業代表，分享精闢的再生能源相關知識，並進行經驗交流，英國一直是臺灣能源轉型的參考典範及重要夥伴，而臺灣也努力提升再生能源的占比及離岸風電開發，相信未來有更多機會合作，共同朝向淨零排碳的目標邁進。」

(時報資訊)