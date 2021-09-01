大陸海南省正積極探索放寬個人跨境交易政策，支援在自貿港內就業的境外個人使用合法收入開展包括證券投資、股權投資在內的各類境內投資，允許符合條件的非居民按實需原則在自貿港內購買房地產，並給予匯兌便利。

路透報導，海南省政府官網1日刊登「關於貫徹落實金融支持海南全面深化改革開放意見的實施方案」稱，支持赴境外發行離岸人民幣地方政府債券，可根據實際需要將募集資金匯入境內使用；自貿港內企業在境外發行人民幣債券，亦可根據實需將資金匯入境內使用。

同時，海南將擴大銀行業對外開放，鼓勵各類境外金融機構落戶，支持設立中外合資銀行。此外，還允許已取得離岸銀行業務資格的中資商業銀行總行授權自貿港內分行開展離岸銀行業務；支持符合條件的企業IPO及企業併購重組，吸引具有一定行業優勢的上市公司遷入海南。

此外，海南將探索適應市場需求新形態的跨境投資外匯管理，積極開展合格境外有限合夥人（QFLP）試點，允許海南自由貿易港內QFLP按照餘額管理模式自由匯出、匯入資金。積極開展合格境內有限合夥人（QDLP）試點，允許試點企業開展符合規定的對外股權投資、證券投資等投資活動。

海南還將發展綠色金融，拓展綠色企業和專案抵質押品範圍，推動設立海南國際碳排放權交易場所，突出差異化發展定位，連接大陸全國碳交易市場與國際市場。

(時報資訊)