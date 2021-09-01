德國7月零售額月跌5.1％，遠超過市場預估的月跌0.9％，扭轉5月和6月各自往上修正後的月升4.6％和4.5％。大部份歐洲國家6月陸續採取防疫限制後，開始衝擊零售業表現。外界擔心德國由消費帶動的經濟復甦在第三季會失去成長動能。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35343.54 -17.19(0.05%)
22:06
S&P500
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Nasdaq
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費半指數
3411.67 -6.05(0.18%)
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日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
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南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
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香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
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上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
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英國FTSE
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法國CAC
6740.04 +59.86(0.90%)
21:51
德國DAX
15799.65 -35.44(0.22%)
21:51

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