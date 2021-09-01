即使聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）多次公開表示，目前的通貨膨脹是短暫現象，居高不下的數據將隨著時間而緩解，不會讓金融市場陷入難以挽回的失控狀況。儘管如此，有專家認為，現在的經濟政策與通貨膨脹將引發嚴重的債務危機，債券、信貸及股票市場將出現崩潰。

綜合外媒報導，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）近日針對經濟現況發表看法，「儘管政府採取很多刺激政策，但通膨數據正在增加，而經濟成長卻開始放緩，這讓美國距離停滯性通貨膨脹越來越近。」

魯比尼補充說道，「在此環境下，若供應鏈的負面狀況遲遲未解決，會導致像1970年代的停滯性通貨膨脹爆發，導致嚴重的債務危機。」

此外，魯比尼認為，鮑爾多次強調的「通膨是暫時性」的說法有誤，「Delta變種病毒持續影響全球經濟，且聯準會提出的寬鬆貨幣政策，可能會導致債券、信貸及股票市場崩潰。」

魯比尼做出總結，「如果經濟環境持續惡化，債務占GDP的比重將會超過1970年代，停滯性通膨的危機將會發生，這並不是大家所期待見到的事情。」

事實上，不只魯比尼對聯準會的決策提出質疑，前聯準會官員、前里奇蒙聯邦儲備銀行行長Jeffrey Lacker也認為聯準會頻頻釋出鴿派訊息將讓經濟環境惡化，必須執行更嚴格的貨幣政策，才能避免慘況發生。

(時報資訊)