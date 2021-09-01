旅遊體驗電商平台KKday看好帛琉特有的堡礁群島及琉璃海水等絕世美景，今宣布推出適合情侶檔或新婚夫妻同遊的機加酒方案，4天3夜3萬8888元起、5天4夜4萬1888元起，凡於2020年1月1日之後成婚的新人，只要其中1人姓名中有2字與「帛、琉、水、母」的護照英文拼音相同，KKday便將招待該名新人免費體驗帛琉輕旅行，9月份所有行程都適用，數量有限、售完為止。

KKday表示，欲報名成為帛琉蜜月試玩員者，必須具備以下條件，包括新人姓名符合指定同音者、年滿18歲、持有6個月效期以上之護照、可提供2020年1月1日後登記之結婚證書影本，且熱愛旅遊及樂於與旅途中所遇到的帛琉當地居民交流，並同意於機場入境時由海關人員在其護照內頁蓋上「帛琉誓詞（Palau Pledge）」戳章，現場簽名宣示在帛旅遊期間，願共同維護環境生態及尊重帛琉文化的承諾。

KKday說，疫情前的帛琉本就是歐美人士私房的海島婚禮及蜜月度假首選，當地至今保持全世界罕見的本土零確診傲人防疫成效，非常適合疫情後尋找獨一無二婚禮舉辦地或蜜月假期的新婚夫妻，因此特別推出獨步全亞洲的蜜月快閃專案，新人配偶的性別不限、職業不限、專業技能不限，凡符合以上資格，只要於2021年9月5日晚間23時59分前完成訂購，即有機會成為今年度最幸運的新人，免費展開帛琉假期。

目前KKday官網熱賣中的帛琉航班共包括9月11日（六）、9月14（二）、9月18日（六）、9月22日（三）、9月25日（六）與9月29日（三）等6個班次。根據最新帛琉官方規定，旅客皆需於向旅行社訂購行程完成後，另自行向帛琉觀光局聯繫及登記輝瑞或嬌生疫苗方案。

(時報資訊)