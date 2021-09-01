（搶攻宅食烤肉商機 TGI FRIDAYS首度推出「美式燒烤食材組」。圖／TGI FRIDAYS星期五餐廳）

迎接中秋節商機，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌「TGI FRIDAYS星期五餐廳」與「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」應景推出中秋肉類主餐優惠，招牌人氣餐點買一送一、第二客半價。TGI FRIDAYS祭出「中秋慶歡聚」優惠活動，於9月17日與18日沙朗牛排買一送一，9月19日與20日點肋眼牛排乙份，送半份豬肋排乙份。Texas Roadhouse德州鮮切牛排「啖牛排 慶中秋」活動，凡9月18日至9月20日點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠(不限同品項)。九月限定加碼！至Texas Roadhouse德州鮮切牛排點購任一餐點，無論內用或外帶，皆可以超值優惠價99元加購巧克力布朗尼乙份。

看好宅食商機，TGI FRIDAYS首次推出全台限量300組的「美式燒烤食材組」，集結牛雞豬明星餐點、獨家醬料，超值9件組，預購價只要1999元，於9/3日FRIDAYS限定餐廳預購開跑。免去辛苦奔波採購，將牛排、豬肋排、雞翅到漢堡肉，以及沙拉、甜點一次購足，搭配FRIDAYS多種獨創醬料，自己烤也能烤出頂級享受。

開展餐飲集團表示，每年中秋節是國人團聚吃美食的重要節日，今年碰上四天連續假期，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排齊推適合分享的炭烤肉類餐點優惠回饋給消費者，免去生火烤肉的繁瑣，讓民眾在餐廳也可大快朵頤，預期藉由節慶優惠帶動當日業績成長近1成。 另外看準疫情宅食趨勢，FRIDAYS今年首度推出外帶「美式燒烤食材組」，將人氣明星餐點－豬肋排、12oz.肋眼牛排、雞翅，以及美式經典－漢堡肉，規劃進組合之中，更加上凱撒沙拉、布朗尼，從主餐到甜點，自己也能展現廚藝，烤出高質感的美式炭烤全餐，在家也能吃到FRIDAYS的美味。

(時報資訊)