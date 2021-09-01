櫃買中心1日指出，精心籌劃的「2021櫃買永續升級線上論壇」，在8月31日及9月1日連續兩天下午盛大展開，吸引超過2,000人次連線參加，廣受各界好評。

櫃買中心積極協助企業掌握ESG趨勢，第一場次的主軸切入「企業經營階層」視角，從金管會副主委邱淑貞的演講到與談時段產、官、學界貴賓的經驗分享，同聲呼籲經營階層需改變思維，並強調「TOP-DOWN」推動模式對企業落實永續發展的重要性。

第二場次的主軸則聚焦在「永續投資議題」，與會講者一致認同，在當今全球共同面臨環境與社會風險加速擴大的環境下，不論是投資人或是被投資的企業，每個投資步驟及行動，都應該具備ESG思維。

櫃買中心致力提升企業ESG資訊透明度，以期推進永續發展並為投資人帶來穩定的報酬，同時持續開拓支持永續發展的多元商品，以鼓勵投資人運用手中的投資力量，推進企業永續發展的腳步。櫃買中心表示，這次論壇為與會的企業代表或是投資人帶來許多共鳴與激盪，更希望這樣的對話將產生促進企業落實永續行動更為積極的效果。

本次論壇提供參與者豐富的知識饗宴與別開生面的線上互動體驗，精彩論壇片段剪輯放置於櫃買中心官網（https://www.tpex.org.tw）的「櫃買影音」專區，關心永續議題的投資朋友可上線觀看。

(時報資訊)