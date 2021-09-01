被疫情耽誤的購車潮回來了！遞延的買氣力退民俗月好兄弟干擾，將8月國內車市拱上3.3萬輛、遠優於預期的佳績，締造台灣汽車銷售史上最強鬼月。業者看好銷售熱潮將一路延燒，樂觀9月新車總銷有挑戰4萬輛、較去年同期成長的實力，正式擺脫疫情糾纏。

龍頭和泰汽車8月雙喜臨門，憑藉車源充足優勢，及鬼月逆勢加碼促銷奏效，不僅旗下國產休旅車Corolla Cross，在8月繳出逾3,100輛的販賣成績、坐穩銷售神車的地位，豪華品牌凌志（Lexus）更連續兩個月賣贏賓士，稱霸豪華車市場。

今年8月與農曆鬼月時間重疊多，傳統上被視為新車銷售的淡季，加上疫情仍餘波盪漾，原本車商對今年8月車市多保守看待。不過8月8日進入鬼月後，龍頭和泰車破天荒舉辦銷售競賽，帶動全市場跟進加碼促銷，加上國內疫情在7月底警戒降級、解封，有效誘發先前因疫情而耽誤的買氣至8月爆發。

買氣銳不可擋下，車業對8月市場的預估值從原先的2.6萬輛，陸續上調至2.8萬輛，到下旬更二度上修至3萬輛，結果月底最後兩天新車領牌再衝一波，推升全月市場規模達3.3萬輛之高，遠勝於預期。

車商指出，儘管8月新車掛牌量3.3萬輛，仍低於去年同期，但對比去年8月直到下旬才進入鬼月，市場基期偏高，今年8月與鬼月幾乎重疊下，最終銷量僅差去年同期不到5％，堪稱是國內汽車銷售史上「最強鬼月」！

和泰車成8月市場最大贏家，旗下豐田、凌志品牌分別稱霸非豪華與豪華車市場，和泰車8月新車總銷繳出1.1萬輛的成績，還比去年同期逆勢成長1.1％。台灣本田也因國產休旅車CR-V熱銷1,367輛，推升全品牌8月業績較去年同期一口氣成長逾81％，成為8月業績增幅最大的主流車商。

展望9月，車商看好這股解封後的購車買氣將延續，在台灣出口持續成長、經濟成長預估樂觀，加上五倍振興券的發放，將進一步提升國民消費信心，估計9月新車總銷將有4萬輛的旺季水準，將比去年9月的3.7萬輛成長，扭轉前面三個月車市較去年同期下滑的低潮，正式擺脫疫情的干擾。

(時報資訊)

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