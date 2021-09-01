可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）與嵌入式人工智慧自動駕駛供應商魔視智能（Motovis）1日共且宣佈，雙方正合作推出一款解決方案，將賽靈思車規級Zynq系統單晶片（SoC）平台和Motovis針對車用市場的卷積神經網路（CNN）IP組合在一起，專用於前視鏡頭系統的車輛感知和控制。賽靈思Zynq SoC採用台積電28奈米及16奈米製程生產。

前視鏡頭系統是先進駕駛輔助系統（ADAS）的關鍵要素，因為它提供安全關鍵（safety-critical）功能所需的先進感測能力，包括車道維持輔助（LKA）、自動緊急煞車（AEB）、主動式定速巡航控制（ACC）等。該解決方案現已上市，透過運用CNN實現具低延遲圖像處理、靈活性和可擴展性的高成本效益組合，支援2022年歐盟新車安全評鑑協會（NCAP）要求所需的一系列參數。

市調機構Strategy Analytics全球汽車業務副總裁Ian Riches表示，此次合作是前視鏡頭市場的重要里程碑，因為它將使車用OEM業者能更快地創新。前視鏡頭市場擁有巨大的成長機會，預計從2020年至2025年的銷量將年增近20％。賽靈思和Motovis將攜手提供高度優化的軟硬體解決方案，尤其是隨著新標準誕生且需求持續成長，更將大大滿足汽車OEM業者的需求。

前視鏡頭解決方案使用Motovis的CNN IP，橫跨28奈米和16奈米車規級Zynq SoC系列平台進行擴展，這套獨特的組合擁有優化的軟硬體分割功能，與可託管Motovis深度學習網路的可客製化CNN專用引擎，從而在不同的效能水準和價格上提供具有成本效益的產品。該解決方案支援高達800萬像素的圖像解析度。現在，OEM業者和一級供應商可首次在Motovis感知堆疊上分層自己的功能演算法，做出差異化設計且在未來仍具競爭力。

市場推力將持續帶動前視鏡頭系統的採用，以遵守全球政府的指令和消費者保護組織的要求，包含歐盟委員會一般安全規範、美國國家公路交通安全管理局、和歐盟新車安全評鑑協會。三方單位均已發布正式強制令或明確指南，要求汽車製造商在2020～2025年及往後生產的新車中實施LKA和AEB功能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意